Certaines ont fait leur apparition ces derniers jours, comme celle de Léon Keer sur le mur des Archives de l’État ou cette belle œuvre de Mona Caron qui vient d’être dévoilée sur un pignon de la rue Lucien Namêche. Et puis d’autres, plus anciennes, font tellement partie de notre quotidien qu’on ne les voit quasi plus.

C’est d’autant plus un plaisir de les redécouvrir à la vitesse agréable d’une balade à vélo.

Découvrez notre itinéraire cycliste et la quinzaine d’œuvres déjà présentes dans les rues de Namur dans notre vidéo ci-dessus.

Namur devient dès lors, petit à petit, un véritable musée à ciel ouvert, tant ces œuvres sont nombreuses. Il y en a déjà une quinzaine qui sont permanentes, auxquelles on peut ajouter d’autres qui disparaîtront dans les semaines ou mois à venir. C’est le cas de celle à l’entrée de l’hôtel de ville qui sera régulièrement remplacée. Par contre, les jours des nombreuses fresques du mur d’enceinte du parking des casernes sont comptés. Dès que le mur sera détruit pour faire place aux travaux du nouveau palais de justice, elles disparaîtront.

Cette œuvre-ci, dans l’entrée de l’hôtel de ville, disparaîtra dans les semaines à venir et sera remplacée par une autre.

À bicyclette





Revenons donc à notre parcours à vélo. Si le service culturel de la ville invite le visiteur à débuter par le jardin du Maïeur, nous avons choisi de démarrer... du bureau de notre journal, route de Hannut. Après une vertigineuse descente en direction du CHR, nous nous sommes dirigé vers le boulevard Cauchy, avec un premier arrêt au pied du bâtiment des Archives de l’État pour admirer la peinture de Léon Keer.

Nous filons ensuite par les boulevards extérieurs, via le pont de Louvain, sous la chaussée de Louvain et ce grand chat, de Telmo & Miel, qui s’étire tout le long du mur. Puis direction le boulevard du Nord, la prison, nous contournons la gare, traversons la Sambre et nous nous dirigeons vers Namur Expo. Là, une nouvelle œuvre verra le jour dans les mois à venir, avenue Sergent Vrithoff.

On continue jusqu’à la rue des Bosquets. Cette tour de béton du quartier des Balances a trouvé de jolies couleurs grâce à une collaboration entre la Maison de Quartier et le collectif Propaganza.

On descend ensuite vers le centre-ville, en passant par le porche de l’ancien cinéma Forum (œuvre de Gala Caki), rue du Belvédère. Puis, via la rue Patenier et l’avenue Cardinal Mercier, on passe entre la Sambre et le parc Louise-Marie et on plonge dans les petites rues du vieux Namur.

On découvre alors une œuvre de Sam Laloux dans la cour du Quai 22, au sein des Facs. On rejoint la rue Fumal. Là, il faudra passer lors des heures d’ouverture de la maison de la Poésie pour admirer, dans le jardin, une œuvre discrète et délicate de Tamar Kasparian.

Dans les rues piétonnes du vieux Namur, la balade est particulièrement agréable. Un arrêt place de Québec (en face du Pain Quot’) permet d’admirer cette fresque complexe de Dan Brault et Propaganza.

Demi-tour, le long de l’église Saint-Loup, on tourne à gauche rue Basse-Marcelle et on découvre «Nameur po tot», de Kahef, où un enfant voit surgir d’un livre ouvert deux échasseurs en plein combat. Attention pour vos photos, le matin, cette fresque sera en plein contre-jour.

Retour place de Québec puis rue du Président, rue Saint-Jean, rue des Fripiers via la place du Marché aux Légumes, un petit crochet pour prendre la rue de la Monnaie. Arrivé place d’Armes, juste à côté des statues de Djosef et Fancwès, on tourne à gauche, vers le Beffroi et cette œuvre de la namuroise Alice Janne sur les vitrines d’un rez-de-chaussée.

La suite: rue Cuvelier puis la petite venelle des Capucins où deux arbres s’enlacent sur fon de ciel bleu (Ania Zuber & Sébastien Gairaud).

Cette venelle est la porte d’entrée vers quatre fresques, dont la plus connue des Namurois: la fresque des Wallons, sur le mur de l’hôtel de ville. Cette œuvre monumentale de l’atelier CitéCréation de Lyon a été restaurée récemment et augmentée de quelques nouveaux personnages. Essayez de les reconnaître tous, c’est un beau défi!

Juste derrière, vous pourrez emprunter un étroit passage qui longe l’école Albert Jacquard. Là, un long mur est coloré tel un nuancier Pentone. C’est une œuvre de Propaganza.

Au bout à gauche, on rejoint l’Esplanade de l’hôtel de ville où toute la façade d’un immeuble présente un enchevêtrement de formes pleines et colorées, dû aux pinceaux d’Eye-B.

On sort du piétonnier via la rue des Dames Blanches jusqu’à la rue Lucien Namêche où Mona Caron vient de terminer l’une des plus belles œuvres de ce parcours.

On remonte en selle et on se laisse descendre vers la rue de l’Étoile. Là, soit on passe par le parc de l’Étoile, soit on prend à droite au carrefour avec la rue du Lombard et on s’arrête devant une peinture de Jean-François Octave.

On remonte ensuite la rue du Lombard, on passe devant la cité administrative de la rue des Bourgeois, à droite vers la place des Cadets puis la rue Courtenay où l’on peut admirer un bel enchevêtrement nommé «Skills», du collectif namurois Drash (Demosthène et Maxime Lambert).

Notre petite balade à vélo se termine là. Elle nous a pris environ deux heures, sans pour autant nous attarder beaucoup devant les œuvres, juste le temps de faire quelques photos. En profitant de chaque moment, du travail de chaque artiste, vous pourrez y passer une bonne demi-journée.

Prochainement, vous pourrez continuer cette balade vers le pont des Ardennes puis la rue Mazy, à Jambes, où une nouvelle œuvre accueillera la passerelle «L’Enjambée».

Dans notre carte interactive ci-dessus, découvrez notre parcours précis, l’endroit et les infos relatives aux fresques namuroises.