En une phrase, Jean-Claude Louis, cheville ouvrière du concours de traction chevaline de la Foire de Libramont, résume le lien unissant, en forêt, un débardeur et son fidèle compagnon.

Et comme chaque lundi de Foire, le Grand Ring a accueilli une compétition pour montrer les atouts du cheval de trait. Et ce au travers de trois épreuves: la maniabilité, l’épreuve de la parole lors de laquelle le cheval est guidé juste par la voix, et la célèbre "invention du diable" – une spécificité de Libramont – consiste à tirer un chariot avec de plus en plus de poids.

Un lundi de foire pluvieux donc, cette année.

"Les participants doivent s’adapter car sur le terrain cela ne glisse forcément pas de la même façon, remarque Jean-Claude Louis. Mais au final, cela ne change pas vraiment des conditions réelles en forêt où le sol est souvent plus humide."

Plus de candidats que l’an dernier

Lors de cette édition, 21 candidats se sont affrontés. Dont deux candidats originaires du Grand-Duché de Luxembourg. Un nombre donc plus important cette année par rapport à l’édition qui avait vu s’affronter 16 candidats.

Particularité, certains sont de véritables pros tandis que d’autres s’essayent au débardage par loisir.

"On voit aussi que certains chevaux n’ont jamais beaucoup vu la forêt, constate Jean-Claude Louis. Mais chez les professionnels, certains viennent vraiment pour gagner. Car remporter un prix à Libramont reste toujours un prestige vu la visibilité."

Et toujours c’est sous la pluie que s’est achevé ce 43e concours de traction chevaline avec la remise des prix qui reste le dernier moment officiel de la Foire. La 1re place revenant à Mickael Nelisse et son cheval Eole de Nargaufay.