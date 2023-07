Un nouvel organisme wallon pour soutenir le bois

Benoît Helsemans succède à Emmanuel Defays

Outre le logo et le site internet, la nouvelle direction a également été annoncée. Pour succéder à Emmanuel Defays, on retrouvera Benoît Helsemans à la tête de Filière Bois Wallonie et ce, dès le 16 août prochain. Le nouveau directeur, fort de ses 20 années d’expérience, est bioingénieur en "Environnement – Eaux et forêts" et s’est spécialisé dans les domaines de l’environnement, des énergies renouvelables, de l’économie circulaire et de l’innovation. " C’est un secteur qui me passionne, dit-il. Je crois que les objectifs sont énormes et ça n’a jamais été aussi important que maintenant. Parmi eux, il faut créer une cohésion entre tous les acteurs, resserrer les liens pour créer une filière stable qui va répondre aux grands enjeux de ces prochaines années." Benoît Helsemans évoque aussi l’innovation. " Il faut appuyer davantage dessus, ajoute-t-il. C’est ce qui va permettre aux entreprises de rester compétitives au niveau international. Cela va également permettre d’éviter que le bois ne parte à l’étranger avec toute sa valeur ajoutée. Enfin, la communication et la sensibilisation sont également très importantes. On ne peut plus laisser penser qu’environnement et production de bois sont en opposition. Le bois, c’est 100% naturel et renouvelable. Il stocke le carbone et donc participe à la transition énergétique et climatique. De plus, c’est une alternative incroyable à d’autres matériaux combustibles qui sont plus polluants. Ce sont des messages que l’on doit faire passer. La forêt est un trésor qu’il faut valoriser durablement et le plus localement possible." Benoît Helsemans compte bien poursuivre ce qui a déjà été entrepris ces dernières années. " Il y a un travail énorme qui a été fait. Je ne vais certainement pas tout recommencer à zéro. Il y a de très bonnes choses et nous allons forcément garder ce qui est bon et réfléchir à comment redynamiser les objectifs dont je viens de parler."

"La forêt et le bois sont mieux reconnus sociétalement"

Emmanuel Defays était à la tête de l’organisme depuis 12 ans. " Ce qui est intéressant, c’est de voir à quel point le statut du bois et de la forêt a évolué ces dernières années, explique-t-il. On a vu les problèmes liés au changement climatique devenir de plus en plus cruciaux. On a vu les problèmes environnementaux devenir inquiétants. Et donc la forêt et le bois sont devenus des sujets de préoccupation majeurs. Il y a eu la période du Covid durant laquelle les gens ont trouvé un refuge dans la forêt. On a traversé des crises, il y a eu un changement de mentalité et les modes de consommation ont évolué. L’enseignement majeur, c’est de voir que maintenant, la forêt et le bois ont un statut plus important et sont mieux reconnus sociétalement qu’auparavant." Un bilan positif pour celui qui quittera ses fonctions dans quelques jours.