"Il retrouve de l’intérêt au niveau du grand public, se félicite le président du stud-book du cheval de trait ardennais, Michel Ectors. Ce n’est pas qu’une tondeuse à gazon. On retrouve des jeunes débardeurs qui travaillent avec le cheval de trait, mais il y a bien d’autres applications comme le travail dans les vignes car un tracteur fait plus de dégât au niveau des racines, ou encore dans des zones piétonnières, dans des petites entreprises maraîchères, dans les parcs Natura 2000, pour l’hippothérapie."

Les traits ardennais ont également bonne presse à l’étranger avec des spécimens qui prennent la direction des pays voisins, mais également la Suisse, Israël, les États-Unis.

"Nous avons également des échanges avec la Pologne, poursuit M. Ectors. Les Roumains sont très intéressés par nos chevaux à robe noire. Nous avions eu des ouvertures avec la Chine, mais je ne sais pas si cela s’est finalisé en définitive. Et puis on a toujours aussi des contacts avec des néophytes qui ont rencontré notre travail à travers la presse ou lors des Foires et qui voudraient en acquérir. Pour l’attelage, c’est le cheval idéal de par sa facilité à être débourré, sa bonne tête, aisé à être travaillé (une fois par semaine, c’est suffisant). On a même vendu des juments pour être montés. Et puis nous allons également avoir une belle vitrine lors de la Route du Luxembourg dans les semaines qui arrivent."

Répondre à l’attente des clients

Durant quelques années, des tensions étaient bien présentes au sein du stud-book entre ceux qui voudraient alléger les animaux et ceux qui veulent garder une race pure. "La tension est moindre à présent, tempère le président. On élève avant tout des chevaux pour les vendre. Et, dès lors, il faut répondre à la demande. Je pense qu’il ne faut dès lors pas les alourdir. Il faut donc bien sélectionner, surtout au niveau des allures. Il ne faut pas non plus vouloir qu’ils grandissent. Maintenir les étalons à 1m 65 ou 1m 66, c’est déjà bien suffisant."

Grâce à la diversification de son usage, le cheval de trait ardennais prend de moins en moins la direction de la boucherie. "Il faut aussi avouer qu’on mange de moins en moins de viande de cheval, explique encore M. Ectors. Il ne reste plus qu’une seule boucherie. On n’élève donc pas les chevaux pour la boucherie."

Michel Ectors se veut confiant pour la suite: "La race s’est réancrée, mais il ne faut pas baisser la garde. Il faut continuer à travailler cette fibre auprès des agriculteurs. Pourquoi ne pas remplacer deux vaches par deux chevaux comme on doit manger moins de viande. Il y a vraiment des débouchés."

Le concours de ce dimanche a en tout cas confirmé l’intérêt pour le roi immuable de la Foire de Libramont.

Résultats des concours

Voici les résultats du 87e concours de chevaux de trait ardennais.

Poulain d’un an : Daryus du Fonzay (Pol, Geneviève, Philippe Goosse, Mabompré)

Pouliche d’un an: Divine de Harsin (Charlotte Roose, Sohier)

Poulain deux ans: Ouragan de Fontenelle (Vincent Vanvinckenroye, Warnant-Dreye)

Pouliche deux ans: Nebuleuse de l’Halvigne (René Bodart, Wavreille)

Jument trois ans: Petra du Monty (Victor et Émile Maron, Mabompré)

Jument: Kermes du Monty (Hervé Xhignesse, Soy)

Etalon: Vasco de Monteuville (Xavier Antoine-Destrée, Wavreille).