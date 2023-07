Natacha Perat, directrice générale de la Foire de Libramont: "Je passe ma meilleure foire depuis 15 ans"

Elle constate que de nombreux professionnels du secteur ont fréquenté les stands des exposants. "Le niveau d’affaires est très important, relève-t-elle, et cela risque d’être encore plus le cas aujourd’hui."

Lors de cette 87e édition, la Foire a été précédée d’un hackathon, dédié aux secteurs agricole, forestier et environnemental. L’idée étant d’accompagner des start-up à mettre en œuvre leur projet. Un hackathon "qui a vraiment bien fonctionné", commente Natacha Perat.

"Plus que jamais nous avons besoin de grands rassemblements"

Quid du nombre de visiteurs enregistré jusqu’à présent ? "Les chiffres, on s’en fout un peu. S’il y a 1 000 ou 2 000 visiteurs de moins, ce n’est pas grave, répond-elle. L’important, ce n’est pas la quantité, mais la qualité. Et nous avons eu beaucoup de qualitatif, avec une offre aussi plus qualitative, avec près de 28 à 29% de firmes internationales, et 12 à 13 nationalités différentes chez les exposants."

"Plus que jamais, nous avons besoin de grands rassemblements (contrairement à ce qu’on a cru pendant la crise Covid) pour faire avancer des thématiques collectivement", avance Natacha Perat.

Signalons que la prochaine Foire se tiendra du 26 au 29 juillet 2024. Elle sera suivie de Demo Forest les 30 et 31 juillet à Bertrix.