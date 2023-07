"La race n°1 dans le monde"

Le Blanc Bleu Belge a succédé à la race de Moyenne et Haute Belgique il y a 50 ans. "La race est née à la fin des années 1800 et a continué à évoluer jusqu’à maintenant, explique la secrétaire du Herd-Book, Sophie Marchal. Il s’agit d’une race qui, à la base, s’est faite par des croisements avec des races étrangères. Actuellement, elle est présente dans 50 pays car elle s’entend bien avec pratiquement toutes les races. Elle est très bonne pour réaliser des croisements, elle est donc reconnue dans le monde entier et est même la race n°1."

Le Blanc Bleu Belge est également la race la plus en adéquation avec les enjeux environnementaux et climatiques. "Elle mange moins d’aliments, reprend Sophie Marchal. Elle n’a pas besoin de manger beaucoup pour produire beaucoup comparé aux autres bovins. Sa morphologie est ainsi, et cela ne l’empêche pas de produire de la viande noble."

"Un secteur qui n’est pas prospère"

Peu importe la race, le secteur bovin n’est pas prospère "car il n’y a plus de successeurs, ajoute Sophie Marchal. Cela est un très gros problème puisque nous connaîtrons une crise alimentaire et une forte pénurie de viande bovine. Nous devrons importer de l’étranger, d’Outre-Atlantique. Je trouve cela paradoxal d’imposer certaines contraintes aux éleveurs pour au final arriver à cela. Il y aura une grosse diminution de bovins." Et le BBB n’y fera pas exception. Actuellement, le Herd-Book est constitué de 1000 sélectionneurs éleveurs en Wallonie. Sans être inscrits auprès de l’Association, les éleveurs sont entre 4 000 et 5 000 en Wallonie.