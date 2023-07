Bastogne: L'exceptionnel dimanche de Julia Bertholet au jumping de la Foire de Libramont

Elle a en effet remporté la coupe de Wallonie dans la catégorie juniors avant de, non seulement décrocher une place au barrage, mais également se hisser sur la troisième marche du podium du Grand Prix.

"Je travaille avec deux juments exceptionnelles, lance-t-elle. Sur le 1m20, j’ai pu compter sur une jument qui avait du cœur et qui m’a poussé vers la victoire. J’apprends à connaître la jument avec laquelle j’ai monté sur le Grand Prix. Il y a encore pas mal de choses à améliorer dans ma monte. C’était mon première 1m40 avec elle. J’avais d’abord fait le nécessaire pour réaliser un sans-faute pour me hisser au barrage. À partir de là, j’ai essayé de trouver les meilleures trajectoires, mais je n’avais pas l’ambition de l’emporter."

Soigner son stress

En trois ans, Julia a réalisé une sacrée progression en quittant les hauteurs de 80 cm ou 90 cm pour des concours plus huppés. Elle a également dû composer avec une piste qui était encerclée par une foule nombreuse.

"Julia propose vraiment une évolution fulgurante, mais elle doit encore travailler son stress, explique son papa, Grégory, son premier supporter. D’habitude, c’est son point faible, mais là elle a su le gérer. On a pourtant déjà pensé à s’adresser à un coach psychologique spécialisé dans le sport. Cela se travaille donc aussi."

Les résultats du début de saison présageaient les bonnes prestations du week-end. "J’ai participé à deux concours internationaux, à Courrières et à Oliva en Espagne, annonce encore l’Ardennaise. Sur les vingt-cinq derniers parcours, j’en suis à 85%, 90% de sans-faute."

Ses résultats ne sont pas restés inaperçus.

"J’ai reçu beaucoup de félicitations, sourit-elle. Notamment de Patrick Lutz, la personne qui a trouvé cette jument. On savait qu’elle avait beaucoup de qualités, mais elle en a encore plus qu’on ne le croyait. Il y a donc encore une grosse marge de progression."

Soutenu par le programme Equicadets

Dans quinze jours, la cavalière sera présente au championnat de Wallonie à Gesves et poursuivra sa progression sur les 1m40.

"On ne veut pas s’emballer, veut modérer le papa Bertholet. On y va pas à pas. Le monde du cheval est très compliqué: il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus. C’est un rêve pour tous les cavaliers d’arriver à un statut de professionnel. Julia est une travailleuse acharnée, s’occupe beaucoup de ses animaux. Et on verra ce qu’il adviendra pour la suite."

Pour soutenir son évolution, la cavalière peut profiter du programme Equicadets de la Ligue (LEWB). Il s’agit d’un groupe de jeunes cavaliers qui peuvent profiter de coach sportif, d’entraînement physique, des master class avec des cavaliers de renom et un travail suivi de la fédération.

Avec une grosse envie et des chevaux de qualité, Julia Bertholet peut voir l’avenir avec une certaine sérénité.