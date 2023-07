À 17 ans, Charlotte, éleveuse de chevaux présente sur la Foire, négocie elle-même

Âgée de 17 ans, la jeune éleveuse d’Ochamps a baigné dans le monde du trait depuis son plus jeune âge. "Avec mes grands-parents au départ et puis mon oncle par la suite, se souvient-elle. Et puis c’est à mon tour d’assurer la poursuite de l’élevage. À mon âge, on a toujours des choses à apprendre à chaque concours en rencontrant des personnes plus expérimentées. On écoute pour avoir une image du cheval parfait. Lors du concours, notre jument a pu démontrer un bon modèle, mais elle était peut-être un peu grande. Elle fait son effet et peut proposer des allures aériennes. Je dois avouer que cela fait partie de mes chouchous parmi l’élevage."

L’élevage compte quelque 16 chevaux et les membres de la famille se répartissent les tâches. "Je suis en charge de la gestion des poulains, poursuit Mlle Arnould. Je les habitue au bruit, je les éduque pour les préparer à la vente. Je m’occupe aussi de la commercialisation. Au début, cela choque les gens de voir une demoiselle devant eux pour faire un marché et me demande si c’est avec moi que la tractation va avoir lieu. Après ce cap passé, ils sont finalement heureux de pouvoir parler avec moi."

Même si elle est passionnée par ses chevaux, Charlotte sait qu’elle devra encore composer avec un autre travail pour poursuivre son élevage. "Pourtant, c’est un travail à réaliser au quotidien, surtout avant les concours. Il faut les habituer au bruit, leur apprendre à marcher droit."

Les produits de l’élevage de Mlle Arnoud sont avant tout destinés à la reproduction. "Nous pouvons compter sur nos propres étalons reproducteurs et puis je monte une jument, poursuit-il. Mais on retrouve ensuite nos animaux souvent au niveau de l’attelage. Ils sont très intéressants dans ce cadre car ils ont déjà l’habitude de voir du monde."

La présence féminine adoucit les concours

Charlotte Arnould est également très attachée à ce concours de la Foire de Libramont. "On participe aux expertises et le national qui a aussi lieu à Libramont, avoue-t-elle encore. On est fier de montrer notre travail, l’évolution de notre élevage. Libramont, c’est comme une grande famille ; on connaît tout le monde et on est heureux de se retrouver. C’est très chouette également de voir de plus en plus de filles dans le secteur à côté des hommes forts qui doivent gérer les animaux. Nous aussi, on peut les tenir. Et puis cela adoucit un peu la tension dans les concours."

Et cette belle vitrine a déjà porté ses fruits. "Nous avons déjà eu des contacts avec des acheteurs éventuels qui ont demandé si la jument était disponible, mais je veux la garder et la voir présenter son futur poulain."

Charlotte Arnould devrait donc encore être présente de nombreuses années dans le ring le dimanche.