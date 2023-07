Que de beaux BB chez les Hubert (Gouvy), qui participent au concours de la Foire depuis 1982

"C'est en 1982 que j'ai participé pour la première fois"

Parmi les éleveurs présents sur la Foire, il n'y a que des passionnés. C'est le cas de Jean-Luc et Pierre Hubert qui partagent ce métier de père en fils. Ensemble, ils s'occupent de près de 300 Blanc Bleu Belge à Steinbach (Gouvy). Jean-Luc Hubert, le paternel, se souvient d'ailleurs de sa première inscription au concours de BBB à la Foire de Libramont. "Mon père avait déjà de très belles bêtes, dit-il. Mais c'est il y a environ 40 ans, en 1982, que je les ai inscrites au concours." Soit 10 ans après la naissance du BBB. "C'est une véritable passion, reprend l'éleveur. Nous aimons beaucoup cette race et nous participons d'ailleurs à tous les concours régionaux et provinciaux. Nous avons été champions au Agribex à Bruxelles, en 2015, avec un taureau. Et voilà qu'aujourd'hui, nous gagnons le 1er prix dans l'une des séries de la catégorie jeune génisse, à la Foire, avec Farandole, 15 mois et 520 kg. C'est un concours mythique et une image de marque pour notre élevage." Pierre Hubert, qui est la 4e génération de l'exploitation, poursuit entre deux félicitations de passants: "Nous avons présenté trois bêtes au total, dont deux génisses et une vache. Nous les préparons des mois à l'avance pour l'événement. C'est un travail quotidien. Nous les nourrissons avec plus de protéines que les autres, il faut dire qu'on les gâte un peu plus. Ce sont nos chouchous." Outre le nourrissage, les bêtes sont également lavées et promenées souvent. "Il faut qu'elles soient belles et donc en effet, nous les lavons régulièrement. Afin de les manier plus facilement, nous les promenons aussi. Mais je n'ai tout de même pas su faire monter la gagnante sur le podium", dit-il en riant.

La vache la plus lourde et la plus vieille de la Foire

Mais les éloges ne s'arrêtent pas là puisque la famille Hubert a vu sa deuxième génisse remporter le 4e prix de la catégorie. "C'est la qualité de l'élevage qui a été récompensée, reprend Pierre Hubert. On nous a également félicités pour les aplombs de nos bêtes, jugés parfaits. Ces prix, c'est une très belle publicité."

Outre ces récompenses, les éleveurs de Steinbach sont ravis d'avoir présenté au public leur vache "Aurora de Centfontaine", officiellement nommée la vache la plus lourde et la plus vieille de la Foire agricole cette année. Âgée de neuf ans, la bête pèse 1 044 kg. Dans les allées de l'élevage, au sein du stand de l’Association wallonne des éleveurs, les visiteurs n'ont d'ailleurs pas manqué de s'arrêter quelques minutes pour l'admirer, certains ouvrant de grands yeux et mettant leur main devant la bouche. "C'est une fierté qu'Aurora ait été retenue pour être exposée, de même que Farandole, dit encore le jeune agriculteur, qui a repris l'exploitation en 2020 en période du Covid. Une relève est toujours difficile. Nous ne savons jamais de quoi est fait demain et l'objectif d'une reprise est de s'investir sur le long terme. Mais c'est un métier tellement passionnant, c'est une fierté pour les jeunes d'y arriver. Et lorsque l'on reçoit des prix prestigieux comme ceux de la Foire, c'est une très belle récompense."

La matinée à peine passée ce samedi que les deux éleveurs avaient déjà tout gagné. "Notre Foire est déjà réussie", disaient-ils, tout sourire.