Pourquoi couper la queue des béliers Suffolk ? "C’est dangereux pour eux", regrette cet éléveur

Avec un cheptel de 80 bêtes, Fabian Collard est l’un des plus gros éleveurs de la province pour ce qui concerne uniquement l’élevage et non la boucherie. "J’ai débuté l’élevage parce qu’on a acheté une ancienne ferme avec 70 ares. À quinze ans, j’avais des moutons chez mon grand-père et c’était déjà des Suffolks. J’en ai racheté deux et j’ai commencé la sélection en me déplaçant en Angleterre pour avoir de beaux spécimens. Pour moi, c’est un superbe mouton, avec beaucoup de charme, une belle prestance quand on le voit courir. La plupart de mes animaux filent à l’étranger: en France, en Espagne, en Italie, en Roumanie."

Manger des agneaux de quatre mois

S’il est un fou de ses animaux, il ne les voit pas comme de la viande sur pattes. "Je ne mange pas de mouton, avoue-t-il. Je ne saurais pas manger mes animaux. Pour ceux qui veulent manger de la viande de Suffolk, il faut manger de l’agneau, de quatre mois. Après cela, le mouton risque de devenir trop gras et donc de “sentir le mouton”."

Les concours de béliers ne sont pas légion dans la région et le fait qu’ils doivent présenter une queue en Wallonie réduit encore les opportunités pour les petits éleveurs. Toutefois, ils profitent de la vitrine proposée par la Foire de Libramont, en participant avec ses agneaux et brebis. "Dommage toutefois d’être considéré comme le parent pauvre des concours, soupire encore l’éleveur valsûrois. On doit beaucoup se débrouiller seuls. Mais cela permet quand même de réaliser des rencontres intéressantes avec les autres éleveurs et des clients potentiels."

Presque le cap de 500 moutons

Le concours ovin interprovincial a connu un beau succès samedi avec près de 500 moutons présentés. "On aimerait arriver à 500, ce qui serait vraiment un record, explique le président du concours Daniel Gigot. Ils sont répartis en neuf races. Dire qu’il y a vingt ans, on en était à quatre races et 300 moutons. Il n’y a pas vraiment de gros élevages chez nos représentants. On est avant tout des passionnés. Et on voit aussi vraiment la différence dans la qualité des animaux présentés. Cela n’a vraiment rien à voir avec les spécimens d’il y a trente ans. Les éleveurs ont vraiment fait des efforts pour aller chercher des reproducteurs à la source."

Des tendances qui confirment la bonne forme de la filière ovine en Wallonie.