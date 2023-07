Nouveauté sur la Foire: la viande "Bleu Vallon" à l’honneur lors d’un concours (vidéo)

Un éleveur et un boucher associés

À l’occasion du cinquantième anniversaire du Herd-Book Blanc Bleu Belge, le Comité a souhaité mettre à l’honneur, de manière originale, celles et ceux qui subliment la viande de cette race nationale. En collaboration avec la Foire de Libramont, le Herd-Book a donc organisé ce concours autour de la viande "Bleu Vallon", une marque de viande BBB déposée l’an dernier par des éleveurs.

Ce concours consiste à faire déguster de la viande venue de toute la Wallonie. La particularité est que, pour chaque province, un éleveur et un boucher se sont associés. Leurs morceaux de viande respectifs ont été analysés par un jury professionnel, sous forme d’un Show Cooking où tout est passé au crible avant et après cuisson, que ce soit la couleur, la tendreté, la finesse ou encore l’aspect gustatif. Pour la sélection du morceau, il faut que chaque bête soit en pâturage du printemps jusqu’au mois d’octobre. Elle doit également avoir vêlé deux fois minimum.

Deux candidats représentent la province de Luxembourg. La boucherie-charcuterie Jaspart, tenue par Bertrand et Virginie Jaspart, a ainsi participé. Située à Paliseul, l’entreprise familiale est un prototype du circuit court. Bertrand Jaspart possède un petit abattoir à proximité de la boucherie et s’occupe de l’abattage, de la découpe, de la transformation et de la vente.

Les bovins, qui fournissent la viande "Bleu Vallon", sont nés et élevés par Yves et Caroline Jaspart-Herbiet de Maillen ainsi que par le frère de cette dernière, Olivier Jaspart, de Beauraing. Second participant issu de notre province, venant de Bomal-sur-Ourthe, la Ferme Houard, d’Olivier Houard, qui est présent en candidat solo. L’éleveur gère son exploitation qui existe depuis 1764. Le candidat est nommé "couteau suisse" puisqu’il est en effet éleveur, boucher et restaurateur à la fois. Ce concours est une belle vitrine pour les éleveurs participants, leur permettant, s’ils gagnent, d’avoir une belle renommée.