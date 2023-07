Foire de Libramont | Pomper l’eau dans les rivières pour éviter que les vaches n’y pataugent

Pourtant, disposer d’une rivière dans sa prairie, c’est précieux pour un agriculteur. La ministre Tellier, en charge de l’Environnement, vient toutefois d’alléger cette mesure restrictive en autorisant par dérogation un accès de 4 mètres dans une zone aménagée. " Clôturer les pâtures en bordure de cours d’eau reste donc essentiel pour réduire les risques de dégradation des masses d’eau.

Cela étant, au vu des périodes de sécheresse que nous connaissons, de la nécessaire priorisation des usages de l’eau et de la nécessité du maintien d’un abreuvement du bétail, j’ai proposé d’adapter cette mesure, en prévoyant une dérogation autorisant un accès aménagé au cours d’eau de 4 mètres, de manière à réduire au minimum les risques environnementaux", explique-t-elle.

La pompe à museau: c’est la vache qui fait le boulot

Il existe ainsi des moyens simples de bénéficier toujours du cours d’eau sans que les animaux ne pataugent dedans. Une technique bien connue, c’est la pompe à museau. "Cela fait 50 ans que ça existe", explique Franck Fourdrain, directeur pour la marque allemande Suevia et présente sur le champ de foire. Dans cet abreuvoir, on retrouve un levier plat qui est actionné par la vache. En amont, un tuyau est placé dans la rivière et cela permet ainsi de pomper l’eau nécessaire. "À chaque poussée, on a 0,8 litre et on peut avoir un tuyau d’une longueur de 7 mètres. "

Une fois que la pompe est amorcée, l’animal fait le travail. "On en vend environ 500 à 550 par an. Avec une pompe, on peut abreuver 15 bovins. En été, une vache va boire jusqu’à 100 litres d’eau par jour."

Le prix de l’équipement n’est pas excessif: environ 400 €. D’autres marques proposent aussi des modèles plus élaborés avec des pompes qui fonctionnent à l’énergie solaire et qui permettent de remplir des bacs plus volumineux.