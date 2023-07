Foire de Libramont: les tracteurs aussi en transition énergétique

À la Foire de Libramont, la marque New Holland présente ainsi un tracteur fonctionnant au CNG (gaz naturel comprimé). La marque se targue d’être la plus avancée par rapport à la concurrence sur ce secteur. "Nous sommes les premiers à faire connaître notre stratégie. Pour les tracteurs de 0 à 120 chevaux, ce seront des moteurs électriques. De 120 à 300 CV, ce sera du méthane comprimé. Et à partir de 300 CV, ce sera du méthane liquide ", nous explique Egide Vandevelde, business director des énergies alternatives Europe de la marque.

Pour atteindre cette stratégie, "on a analysé les seize solutions disponibles sur le marché. Ensuite, on a regardé quel “fuel” a le plus d’énergie par volume." Car c’est un problème de taille qui se présente aux constructeurs: parvenir à caser les "réservoirs" des énergies alternatives sur le tracteur. Les moteurs électriques et leurs batteries imposantes ne peuvent être implantés sur tous les modèles. "Pour un tracteur avec un réservoir de 600 l de diesel, il faudrait des batteries de 10 m3 pour avoir la même autonomie."

C’est ainsi que la marque a proposé différentes alternatives en fonction de la puissance du tracteur et, par conséquent, du travail qu’il devra effectuer. "On a déjà vendu en Europe une centaine de tracteurs qui fonctionnent au CNG." Mais aucun en Belgique, même si quelques engins sont mis en test au sein d’exploitations agricoles. "L’avantage, en Flandre, c’est qu’il y a 40% de subsides. En Wallonie, on pense développer un plan en lien avec les certificats verts. "

Le prix d’achat d’un tracteur de ce type est supérieur d’environ 20%. Et son avantage est double car de plus en plus de fermes disposent d’une unité de biométhanisation qui leur permet de produire leur propre CNG.

Et le biodiesel ? La marque n’y croit pas, en raison de la volonté politique de l’Union européenne de ne pas consacrer de l’alimentaire (céréales) à la production d’énergie.

Moteurs électriques de deuxième génération

Chez Weidemann, la marque propose des engins articulés de manutention nécessitant une puissance moindre.

C’est ainsi que quelques modèles sont proposés en full électrique. "Cela fait dix ans qu’on a des moteurs électriques, explique Étienne Pignon, responsable commercial pour l’Europe de l’Ouest. On en est donc à la deuxième génération. Maintenant, on une batterie lithium-ion qui permet entre 6 à 8h d’autonomie." Ce qui suffit amplement pour réaliser les travaux quotidiens dans les étables.

Les agriculteurs précurseurs avaient opté pour ce type d’engin "parce qu’ils étaient convaincus et qu’ils ne voulaient pas de bruit dans les étables pour leurs bêtes. Maintenant, ça s’est démocratisé mais ils ont l’exigence de ne pas avoir moins de capacité de travail qu’avec un moteur traditionnel."

Reste le prix – 20 à 40% plus cher – mais qui peut être soutenu par une politique de subsides. "En Italie et en Suède, c’est jusqu’à 70% de subsides."