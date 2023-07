Brassage incroyable et rencontres improbables à Libramont

Des histoires de famille

"Regarde-les, elles ont toutes un super bassin". Le long des rings des concours BBB, nous croisons quatre copains retraités venus de la région hennuyère. De fins connaisseurs de la race. Bic et carnet de concours à la main, ils notent soigneusement les classements. À côté d’eux, deux éleveurs flamands. Et la même étincelle dans l’œil lorsqu’une bête exceptionnelle défile dans le ring. Le taureau de Michel Lefèvre (Seneffe), enfin de son fils Cédric, n’a pas été sacré champion cette année, mais a remporté un premier prix. "Il est jeune, on le représentera", glisse-t-il. C’est ça aussi la Foire de Libramont, un public de spécialistes qui prend énormément de plaisir à se retrouver chaque année.

Un peu plus loin, Adèle Poncelet, d’Orgeo, déboule toute stressée. "Où sont-ils ? Maman, on est en retard ! Je ne les vois plus." Son cousin doit présenter une bête. Elle craint d’avoir raté le passage. Soulagement, ils ne passeront que dans 40 minutes. Sans espoir de prix, mais l’essentiel n’est pas là pour eux. La passion familiale se vit autrement.

C’est ça aussi la Foire de Libramont, des histoires de famille.

Le rendez-vous des épicuriens

"Allez, viens boire un verre avec nous ! ", nous crie-t-on. Une bande d’amis à l’Ardenne Joyeuse, joues quelque peu rosies, nous demande de les rejoindre. On parle fort, on rigole. On n’a pas vu une seule machine agricole ou la moindre touffe de poils d’un animal exposé. Ici, on vit la Foire de Libramont entre amis qu’on n’a parfois plus vus depuis longtemps, à goûter et boire ce que la Wallonie a de meilleur à offrir à nos papilles.

Un monde agricole trop méconnu

"Est-ce que ce sont des Blanc Bleu ?", demande un journaliste télé de Bruxelles, en pointant des Charolaises à un étudiant chargé de réglementer une entrée près de la porte des concours. "Je ne sais pas", répond le jeune homme. C’est ça aussi la Foire de Libramont, une découverte d’un monde agricole trop méconnu.

Et ce n’est pas les enfants qui diront le contraire. Eux qui s’émerveillent devant les animaux exposés à la Ferme enchantée, ou qui apprennent que le beurre et la crème viennent du lait. La Foire est bel et bien une vitrine du monde agricole, dès le plus jeune âge.

Et si l’on peut pester de la difficulté de se déplacer dans les allées surbondées de ce dimanche, on peut surtout se réjouir que le grand public marque encore et toujours un intérêt à mieux connaître celles et ceux qui nous nourrissent.

En fin de journée, tout ce petit monde, tous ces gens si différents se retrouvent autour d’un verre (ou plusieurs), avec tapes dans le dos et franches rigolades. Et refont le monde.

C’est un peu tout cela la Foire de Libramont. Un rendez-vous rassembleur, une parenthèse conviviale et chaleureuse, dans un quotidien pas toujours rose.