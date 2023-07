Arnaud De Lie, prophète en son pays : "Cycliste pro, c’est moins dur que fermier" (vidéo)

Samedi après-midi, sur le champ de Foire de Libramont, il s’est appliqué à contenter chaque demande individuelle des fans qui n’ont pas désempli le stand durant plusieurs heures. Quelques fans se sont même risqués à chanter "Arnaud De Lie" sur l’air des champions.

+ À LIRE | Arnaud De Lie: " Non, je n’ai pas signé de prolongation chez Lotto "

Un chouette moment de rencontres pour Arnaud également: "C’est sûr que ça fait plaisir, confie-t-il. On se sent soutenu, d’autant qu’ici, on n’est pas spécialement dans le milieu cycliste, mais j’ai beaucoup de potes fermiers. L’ambiance est d’autant meilleure et détendue que je suis à quelques km de chez moi et je vois donc beaucoup de copains."

À trois ans, Arnaud s’était perdu dans la Foire

Arnaud connaît bien la Foire agricole, même si le premier souvenir qu’il en garde pourrait être traumatisant. "Ma première fois à la Foire, mes parents m’ont perdu. Pendant une heure, je suis resté seul. C’est vraiment mon premier souvenir. Aujourd’hui, à chaque fois qu’on vient à la Foire en famille, on en rigole entre nous."

Quant à son partenariat commercial avec la société de panneaux photovoltaïques Jany Gofflot, il s’en réjouit. "Je dois reconnaître que pareille opération n’est pas toujours possible, convient-il. D’ailleurs, en début de saison, j’avais expliqué que je ne pourrai être présent à cette Foire, en raison de ma participation au Tour de Pologne, mais à la suite de ma chute aux"Quatre jours de Dunkerque", le programme a été changé. Dès lors, je me devais d’être ici pour soutenir Jany Gofflot. Oui bien sûr, j’ai d’autres propositions, mais il faut garder un équilibre et puis c’est une société qui me ressemble."

Le sprinter belge de Lotto est resté tout l’après-midi au stand avec sa famille avant de terminer la journée avec ses copains sur la Foire. En pays de connaissance.

"Cycliste, c’est moins dur que fermier"

Race Laitière ou viandeuse ?

Laitière, car tu es au plus près de tes vaches. Tu les connais toutes par leur nom. C’est ça que j’aime.

Foin ou moisson ?

Foin parce que j’en garde de tellement bons souvenirs lorsque j’étais petit. Dans le tracteur !

Travaux dans les champs ou à la ferme ?

Sans hésiter à la ferme. Dans le tracteur, je m’endors.

Traire les vaches ou soigner le bétail ?

Traire sans réfléchir. J’apprécie tellement le contact avec l’animal.

Cycliste professionnel ou fermier ?

Cycliste professionnel, la vie est moins dure.

Kevin Gofflot : "Les valeurs d’Arnaud correspondent aux nôtres"

Ravi du succès de l’opération, Kévin Gofflot, le gérant de la société chestrolaise de panneaux phovoltaïques, se réjouissait de l’après-midi.

"En fait, nous avons conclu un accord avec Arnaud De Lie, l’année avant qu’il passe professionnel chez Lotto, précise-t-il. Il courait dans l’équipe de développement. Nous avons signé pour deux ans, 2022 et 2023. À l’époque, il n’était pas super connu, mais nous le suivions dans L’Avenir Luxembourg depuis tout un temps. Et Laurent Mars, le patron sportif du CC Chevigny nous avait expliqué qu’il n’avait jamais vu un junior aussi costaud."

Ce n’est pas la première collaboration de la société avec le sprinter belge. "Nous sommes super satisfaits de ce partenariat, précise-t-il. Nous avons réalisé quelques capsules, quelques publicités, mais c’est la première fois que nous organisons une telle opération. Et quel succès ! Arnaud joue le jeu à fond."

Pourquoi Arnaud De Lie ? "Les valeurs d’Arnaud correspondent aux nôtres. Nous voulions un Luxembourgeois, qui aime son terroir, qui véhicule des valeurs de travail, de sacrifice, de simplicité, entouré d’une belle famille, sans compter que le cyclisme est un sport très populaire. Je pense aussi que lui-même et sa famille apprécient notre sérieux."