"L’objectif d’une telle démonstration, c’est de montrer les innovations agricoles et mécaniques, explique Nicolas Higuet, président du comité de sélection. Un des critères de sélection est, bien sûr, la nouveauté. Le matériel en démonstration doit amener un plus en termes de productivité et de rentabilité, par exemple. Nous sommes également attentifs au plus que cela peut amener à l’agriculteur, que ce soit en termes de confort, de facilité et bien sûr de sécurité. Cette année, un nouveau critère est entré en jeu, celui de la durabilité et de l’impact sur l’environnement. Chaque année, nous recevons une trentaine de candidatures que nous analysons puis sélectionnons." Parmi les dix-neuf matériels présentés, Nicolas Higuet en a sélectionné cinq à ne pas manquer.

1. Le tracteur Deutz-Fahr 6150.4 RV Shift Ce tracteur se caractérise par deux innovations. Tout d’abord, une boîte de vitesses à transmission hybride RV Shift qui offre une expérience de conduite optimale. Ensuite, l’écran général de la machine peut s’afficher sur une tablette ou un smartphone, ce qui laisse le moniteur du tracteur libre pour d’autres tâches. La tablette peut aussi être utilisée hors cabine, très utile, par exemple, pour le réglage des machines attelées.

2. Le tracteur Steyr 6260 Absolut CVT Kommunal Doté d’un bras hydraulique, cette machine permet un désherbage totalement électrique.

Les plantes sont détruites jusqu’à la racine grâce à un courant de 8 000 volts. Une machine pour l’entretien d’espaces, mais aussi pour la lutte contre les espèces invasives et nuisibles.

3. La faucheuse Krone Big M Cette faucheuse allemande possède un système de guidage qui s’adapte aux terrains en pente, offrant une qualité de fauchage optimale. Des capteurs permettent de contrôler la puissance sur les roues en fonction de la pente, ce qui améliore les capacités de traction de la machine et préserve l’impact sur le sol.

4. La pailleuse Emily Vortex Elle dispose d’un système anti-bourrage autonome grâce à des capteurs qui mesurent notamment la vitesse du tapis.

Une révolution qui traite les problèmes en amont afin d’éviter les pannes plus importantes. En cas de bourrage, la machine s’arrête automatiquement.

5. Le robot Jo Ce robot électrique autonome est destiné aux travaux dans les vignes, les pépinières et autres cultures étroites. Guidé par GPS et multitâche, il est destiné à remplacer le travail de l’homme pour pallier, notamment, à la pénurie de main-d’œuvre.

Hommage au fondateur, ce lundi

Otto Oestges, fondateur du Mecanic’show, est décédé en novembre dernier. C’est à la fin des années 80 que l’homme originaire des cantons de l’Est avait lancé cet événement à la Foire de Libramont. Référence dans le domaine des machines agricoles, il avait notamment travaillé à la faculté de Gembloux. Le passionné avait aussi écrit des bouquins et collaboré avec la presse spécialisée dans le domaine des machines agricoles. Formateur également à l’IFAPME, il a formé de nombreux futurs mécaniciens agricoles. "Otto avait un carnet d’adresses bien rempli, ce qui a permis de faire venir des machines exceptionnelles à Libramont durant toutes ces années, souligne Nicolas Higue. Avec son apport, le Mecanic’show a su se faire une belle place au sein de la Foire de Libramont." Lundi, lors de la cérémonie de remise des diplômes aux participants du Mecanic’show, un hommage sera rendu au fondateur.