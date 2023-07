A la Foire de Libramont, les champions des champions sont connus (photos)

Après un long suspens, les résultats du concours BBB ont été rendus en fin d'après-midi, ce samedi, sous un soleil plutôt généreux et devant un public nombreux. Après avoir passé en revue toutes les catégories, le champion des champions a été désigné. Il s’agit d’un taureau nommé Maradona, de Thynes (Namur) et appartenant à la famille Romedenne. La bête, la plus imposante de toutes, a fait sensation sur le ring et sur le podium ensuite. D’un calme olympien, le taureau imposant s’est vu remettre une banderole aux couleurs nationales avant de poser avec ses éleveurs, le Ministre de l’Agriculture Willy Borsus et le Vice-Premier ministre David Clarinval.