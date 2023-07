"50 cents, c'est le prix qu'il faudrait  pour un litre de lait" : une famille d’éleveurs de Libin témoigne

L'éleveur présentait pour la deuxième fois des spécimens de sa ferme au concours Holstein hier à la Foire de Libramont. "Actuellement, le lait est payé en moyenne 0,38€ du litre. Ce n'est vraiment pas assez au vu des prix des intrants, de la main d'œuvre. L'an dernier, le prix a dépassé les 50 cents. C'est vraiment le prix qu'il nous faut ; c'est mieux tant pour le bien-être des animaux que des éleveurs."

"On éduque une vache comme un chien"

Depuis quelques semaines, la famille Ferauche prépare la Foire. "Les enfants sont motivés pour y participer et cela fait une activité commune, poursuit-il. L'objectif n'est vraiment pas de décrocher des prix ; c'est d'ailleurs la meilleure manière d'être déçu. On retrouve les collègues dans une bonne ambiance, mais il a fallu pas mal de préparation: le nettoyage des animaux toutes les semaines depuis le mois de juin, prendre des gens spécialisés pour la tonte, leur apprendre à marcherc ce qui n'est pas le plus facile. On éduque une vache comme un chien. La Foire, c'est bien, mais cela n'a vraiment rien à voir avec la Nuit de la Holstein. Là, on est dans un autre monde: c'est un véritable show avec un niveau encore supérieur."

À 40 ans, François Ferauche peut être considéré comme un jeunot dans le monde agricole. "J'ai repris la ferme en 2008, se souvient-il. Et l'année suivante, on avait la crise du lait. On n'oubliera jamais le fait de jeter du lait. Alors oui, je reste un jeune, mais la pyramide des âges dans le métier me tracasse. Je me demande ce que les gens vont manger dans vingt ans. Les politiques veulent des fermes familiales, mais les prix poussent à des fermes industrielles. Il faut donc une réaction face à cela."

La ferme Ferauche, ce sont quelque 500 bêtes toutes races mélangées avec des laitières, mais également des viandeuses. "La transformation, on a cela dans un coin de notre tête, avoue encore l'éleveur. Durant la crise Covid, cela a fonctionné du tonnerre, mais les gens sont retournés dans leurs travers. Pour l'instant, vu le travail, ce n'est pas possible de se lancer dans un nouveau projet." Même s'il adore son métier, il n'est pas sûr qu'il quitterait l'usine si c'était à refaire. "Je n'espère pas que mes enfants reprennent dans le contexte actuel. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir."

Malgré cela, François Ferauche veut rester confiant en son métier. "Le plus beau métier du monde".

Pas possible de présenter plus de bovins dans les concours

Il n'y a pas d'âge pour participer aux concours bovins à Libramont. ©EdA

Les rings de concours font le plein durant cette Foire de Libramont. En effet, autant les éleveurs de races laitières hier que les viandeuses aujourd'hui ont voulu participer en nombre aux différents concours. "Le nombre est relativement stable dans toutes les races, explique la chargée de communication pour l'élevage à l'AWE, Audrey Desart. C'est assez étonnant car le transport coûte cher et on craignait de ne pas avoir assez d'animaux présents, mais les éleveurs sont au rendez-vous. Cela reste une bonne vitrine pour leur travail. La blonde d'Aquitaine a d'ailleurs fait son retour avec 75 spécimens alors qu'on avait dû annuler le concours l'an dernier faute de combattants. Ce sont de très bons concours. Il serait d'ailleurs très compliqué d'accueillir plus d'animaux car les chapiteaux sont full et c'est aussi au maximum de sa capacité dans le hall 2."

Les éleveurs aiment aussi à répéter: "C'est nous la Foire. Ils me le rappellent chaque fois que je veux faire des coupes budgétaires, sourit Mme Desart. Et c'est vrai qu'ils ont une belle vitrine avec le passage dans les rings et l'allée de l'élevage qui accueille plus de cent animaux, dont des races qui ne sont pas en concours comme les jerseys et les normandes. Ils sont aussi à découvrir dans la ferme enchantée".

Les concours laissent aussi une belle place à la jeunesse avec l'organisation de showmanship. "Il y avait vingt-cinq jeunes pour la présentation des holsteins, se félicite encore Mme Desart. À Battice, ce sont des jeunes de 5 à 25 ans qui s'adonnent à cela de manière très précise. On juge la manière dont ils préparent et présentent l'animal. C'est apprécié tant pour les participants que pour le public."

Au final, ce seront près de 500 bovins qui se dévoilent durant deux jours au sein des concours.

Concours Bleu Vallon d'or

Ce dimanche, à 12h30. dans le cadre des cinquante ans du herd-book du blanc bleu belge, le 2e étage du LEC accueillera le concours du Bleu Vallon d'or. "Un duo, composé d'un éleveur et d'un boucher, a été sélectionné dans chacune des provinces, explique Audrey Desart. Des juges professionnels se pencheront sur la qualité d'un contre-filet." Une belle vitrine pour les deux artisans.

Une centaine de concours ovins

Outre les bovins et les chevaux, la Foire de Libramont sera aussi le lieu du concours interprovincial des ovins. Une centaine de concours (oui, vous avez bien lu) seront organisés pour découvrir la diversité des races : Texel, Suffolk, Vendéen, BDM... Avec une belle participation car ils accueilleront quarante spécimens de plus que l'an dernier.

191 Blanc bleu ce samedi

Grâce à une sélection à la ferme, une centaine d'éleveurs présenteront quelque 191 blanc bleu belge ce samedi matin. Un nombre qui confirme l'engouement pour ces concours. Les enfants seront aussi mis à l'honneur avec une quarantaine de jeunes qui feront défiler des veaux.

