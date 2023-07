Une démonstration de l'examen pratique du permis G sur le grand ring de la foire de Libramont (vidéo)

Épreuves d’adresse

Ce vendredi, ce n’était pas un véritable examen pratique qui se déroulait sur le grand ring, mais une démonstration des principales manœuvres exigées pour pouvoir décrocher le précieux sésame. Certains candidats, fils ou fille d’agriculteur, ont bien souvent plus de facilité que les novices. "On présente ici 4 épreuves. La première ici consiste à montrer les différents points techniques du tracteur et de la benne. Ensuite, ils doivent parcourir 50 mètres en ligne droite sans toucher de cône. Pour la troisième étape, c’est un exercice de garage à faire en 6 minutes et, toujours, sans toucher de cône. La difficulté, ici, est de s’orienter uniquement avec les rétroviseurs. Pour terminer, la quatrième épreuve, à effectuer en 10 minutes, c’est le décrochage de la benne, puis se placer à côté de celle-ci pour au final la raccrocher", explique Raphaël Guissart, formateur pour le permis G.

Au bord du grand ring, plusieurs membres de la FJA et anciens élèves de cette formation au permis G admirait les manœuvres effectuées sous les yeux du public. Parmi ceux-ci, Julien Hubert de Tintigny s’est souvenu qu’il y a un peu plus de deux ans, c’était lui qui passait cet examen. "Le plus important, c’est d ne pas trop stresser sur la route et de bien rester concentré. Quand on n’a pas le permis B, il faut se familiariser avec le code de la route. Le permis G, bien souvent, c’est pour pouvoir travailler et ça, je pense que cela peut rajouter une couche supplémentaire au stress déjà présent chez le candidat", explique-t-il.

