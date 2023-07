Natacha Perat très optimiste juste avant l'ouverture de la Foire de Libramont

Comment se passe l’aménagement du champ de foire ?

Depuis mercredi matin, les plus gros chapiteaux sont montés et les gros véhicules et machines ont déjà pris place. Le site est d’ailleurs interdit aux semi-remorques depuis mardi soir. Les exposants et fournisseurs profitent donc du mercredi et du jeudi pour amener leurs matériaux. Ils ont reçu un planning avec les heures d’ouverture, ils viennent à leur meilleure convenance.

Quelles sont les nouveautés de cette année ?

Nous voyons l’émergence de grands stands à l’image du village Biosourcé. Les exposants d’un même secteur se centralisent sur un même endroit. L’objectif étant une communication complète sur le sujet et une multiplication des échanges et des débats. Un autre exemple, c’est l’arrivée du stand santé végétale à côté de celui dédié à la santé animale. Un clin d’œil à l’action de l’ONU en faveur de l’initiative "Une seule santé".

Quelles sont les choses à ne pas rater, notamment pour les familles ?

La Ferme enchantée va proposer de nouvelles activités didactiques avec notamment un parcours sur le circuit du lait. Une activité qui donne une belle lecture pour les enfants et leur famille.

Le Hall 3 au LEC se renouvelle et propose des animations et démonstrations plus dynamiques. Le maraîchage au cheval et les différents spectacles restent évidemment des valeurs sûres de la foire à ne pas manquer.

Craint-on la météo maussade annoncée et la grève du rail de samedi ?

Non, pas du tout. Ils n’annoncent d’ailleurs pas de grosses pluies et de grands vents. Et puis la foire est un événement extérieur pour les gens de l’extérieur. Avoir une canicule pendant la foire n’est pas mieux.

Pour la grève, il faut savoir que peu de visiteurs viennent par le train. Et c’est d’ailleurs dommage. Rappelons néanmoins que le TEC est gratuit au départ des gares de la région si l’utilisateur possède un accès à la foire.

Un conseil pour venir à la foire ?

Il est important que les visiteurs achètent et téléchargent leur billet directement sur internet où les tarifs sont plus avantageux. Il faut savoir qu’il ne sera pas possible de payer en cash aux caisses et dans les buvettes officielles. Les cartes de banque sont donc à privilégier. Pour le liquide, mieux vaut prévoir car le champ de foire ne dispose pas d’un distributeur de billets.