L’intelligence artificielle au service de la filière du lait à la foire agricole de Libramont

Cela fait déjà quelques années que l’on vit dans le monde du big data, mais l’enjeu majeur aujourd’hui est bien plus important que la simple consultation de données. "Aujourd’hui, nous avons développé un outil animé par une intelligence artificielle. À chaque fois que les données sont collectées, cette I.A. interprète les informations pour proposer des prédictions à l’éleveur. Cette quantité de données nous permet aujourd’hui d’être plus précis et d’aller encore plus vite. Le niveau de performance de l’intelligence artificielle est tel qu’il surpasse l’homme", explique Guillaume Bailly, vétérinaire chez DeLaval.

Détecter la maladie avant qu’elle ne survienne

Très concrètement, l’objectif du projet initié par DeLaval est de permettre à l’éleveur de tirer le meilleur parti des données collectées. À force d’obtenir des informations à l’échelle d’une exploitation, d’une région, d’un pays, d’un territoire et même du monde ; l’intelligence artificielle a le pouvoir de "prédire" un événement selon un pourcentage. "Par exemple, en fonction des indicateurs de santé et du comportement d’une vache, l’intelligence artificielle peut avertir l’éleveur d’un risque de mammite, selon un certain pourcentage. C’est très utile, car l’éleveur pourra ainsi éviter des frais et surtout concentrer ses efforts sur les bêtes qui en ont vraiment besoin", rajoute Guillaume Bailly.

Entre 500 et 1000 euros par an

Grâce aux données, l’intelligence artificielle établit en fait des corrélations qui ne doivent rien à une prédiction farfelue. "On peut même intervenir avant que cela ne se développe. Plus on intervient tôt, moins les risques de rechute sont importants. C’est un véritable gain pour les éleveurs. Lorsque vous avez un rhume, vous prenez d’abord du paracétamol avant de passer aux antibiotiques. C’est un peu la même chose, aussi, ici", précise encore Guillaume Bailly.

En fonction du nombre d’animaux, la société DeLaval propose un abonnement annuel en plus du coût des machines. Celui-ci est compris entre 500 et 1 000 euros, environ.