Glace au Maitrank, liqueur de lait ou pollen? Les 5 produits wallons à découvrir sur la Foire de Libramont

Milkeur, la liqueur de lait

Faircoop, une coopérative d'agriculteurs et de citoyens, vous invite à découvrir leur nouvelle création appelée Milkeur. Cette liqueur de lait est présentée en avant-première lors de cette foire. Alcoolisé à 17%, ce breuvage léger accompagnera divinement les desserts, à l'image d'une crème glacée au chocolat. Lors de ces quatre jours, possibilité de déguster cette création et de se procurer une ou des bouteilles au stand Fairbel situé dans la halle aux foires. La bouteille de 50cl est vendue au prix de 18€.

Le Flanc à l'érable

Bouche'Bio situé à Namur propose son flanc à l'érable. Un lard de porc présalé au sel marin, mariné dans du véritable sirop d'érable et servi après une cuisson de quatre heures. Un produit unique en Belgique dont l'idée provient du Québec. Un produit qui rencontre un énorme succès du côté de Namur. Chaque mois, son producteur en produit plus d'une cinquantaine de kilos. Dégustation et vente (30€/kilo) au Sentier des Saveurs, à l'étage du LEC.

La tarte à D'jote chaude

Spécialité culinaire de Nivelles, cette tarte est encore souvent méconnue dans les autres régions de Belgique. Principalement de couleur verte, cette tarte salée est composée d'une pâte levée, de fromage au lait cru, de bettes, de persil, d'oignons et de beurre salé. Un produit proposé par la Ferme de Goyette de Loupoigne (Genappe), à 11€/pièce.

Du pollen frais

Raphaël Steyer, producteur à Guerlange (Athus), propose du pollen frais dans son stand situé dans le Sentier des Saveurs. Un produit à conserver au frigo et qui peut être congelé. Une cuillère à prendre le matin, à jeun, pour lutter contre la fatigue générale ou les divers troubles du corps. Le pollen frais est encore méconnu en Belgique mais ses vertus sont déjà largement connues chez nos voisins français. Un produit riche en protéines et acides aminés vendu 13€ les 250 grammes.

Les glaces au Maitrank et au miel et le yaourt à l'ail des ours

Après avoir proposé la glace à la Lupulus Fructus l'an dernier, le Préai Glacé de Taverneux (Houffalize) innove et propose un nouveau produit pour cette foire. Il s'agit ni plus ni moins d'une glace au Maitrank. Légèrement alcoolisée (entre 3 et 5%), cette glace est limitée en stock puisque le célèbre breuvage arlonais est un produit de saison. Transformer le lait en produits laitiers et glacés, c'est le fer de lance de la petite entreprise familiale qui mixe ses produits avec les spécialités de la province de Luxembourg. Notons également que la Préai Glacé propose aussi, lors de cette foire, une glace au miel et un yaourt à l'ail des ours.