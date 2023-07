Foire de Libramont pluvieuse, Foire heureuse? La directrice préfère la pluie à la canicule

Des tracteurs prévus pour dépanner

Aucun brumisateur n'est installé cette fois-ci sur la Foire, comme ce fut le cas l’an dernier en raison de la chaleur. Ce vendredi matin, les visiteurs pouvaient aller et venir à leur guise sur le champ de Foire, les allées n'étant pas prises d'assaut. Certains ont, par contre, fait la grimace en se garant dans les parkings, se levant plus tôt que d'autres pour être garés au plus près de l'entrée du LEC.

En tout début de journée, les discussions tournaient forcément autour de cette météo maussade et la manière dont les visiteurs allaient sortir des parkings en fin de journée. La pluie de ces derniers jours laissait déjà apparaître des champs quelque peu boueux. Mais pas de panique selon les organisateurs qui sont loin de tirer la sonnette d'alarme. "Nous avons déjà connu bien pire, explique la directrice de la foire, Natacha Perat. C'est beaucoup plus grave lorsque l'on a des épisodes orageux, ce qui ne sera normalement pas le cas ce week-end. Et puis la pluie, nous en avons besoin puisque nous ne sortons pas d'un mois catastrophique, les sols sont secs. " Au niveau des parkings, tout est déjà pensé. "Nous avons structuré nos parkings voilà quelque temps, reprend la directrice. Nous avons des dépanneurs qui sont de garde ainsi qu'un tracteur, si jamais des voitures venaient à être bloquées. Il y a des allées en dur dans les parkings ce qui réduit largement les risques. Ce n'est pas une pluie dangereuse mais salutaire."

Un public plus professionnel

Au niveau de l’organisation, c'est la fin du montage de certains stands qui a été perturbée. "Avant le coup d'envoi, il y a des charrois avec beaucoup d'engins qui viennent sur le champ de foire, ce qui peut abîmer certaines parcelles, poursuit Natacha Perat. Il faut alors qu'on remette ces endroits dans un état parfait. De plus, avec cette météo, nous utilisons des pierres et des copeaux pour que les stands restent propres."

Toute l'équipe s'est donc attelée à la tâche, dont les étudiants qui ne sont pas moins nombreux cette année, soit environ 200. "Nous n'attendons pas non plus moins de visiteurs, ajoute Natacha Perat. Nous attendons même un public plus professionnel, donc plus d'agriculteurs qui ne peuvent pas travailler avec cette météo. Et puis, les gens continuent de sortir, ce n'est pas comme si une tempête était annoncée. Nous ne prévoyons pas spécialement d'incidents sur le taux de fréquentation."

Une météo pareille est même plus souhaitée qu'un épisode caniculaire "où nous devons gérer les malaises et l'hydratation des visiteurs, termine la directrice. Un épisode pluvieux est moins impactant que la canicule, qui, elle, a plus de conséquences sur l'affluence. Et puis, nous avons beaucoup de soleil dans nos cœurs à offrir."

Nous sommes donc loin de l'édition de 2012 qui avait vu plusieurs stands inondés. Alors, la foire passera-t-elle entre les gouttes le restant du week-end ?