Foire de Libramont: on a testé pour vous... un saut de 16 mètres dans le vide (vidéo)

Vu de loin, et surtout comparé à l’impressionnante tour de la fête foraine, la structure de 16 mètres érigée sur le champ de foire, près de la Porte de Ville, paraît bien petite. Une fois qu’on est en dessous, l’impression est tout autre pour les personnes guère amatrices de sensations fortes et à qui l’idée de se jeter dans le vide est totalement rebutante. Une parole est une parole ! Au regard des enfants qui se laissent tomber sans émoi, comme s’il devait descendre deux marches d’escalier, mon appréhension paraît bien ridicule. Après avoir monté le plus lentement possible les différents paliers, n’écoutant que mon courage, je laisse encore passer un ado devant moi. L’orgueil aura finalement raison de mes dernières réticences. "Vous mettez juste un pied devant vous, et vous vous laissez tomber ". Un pas que votre cerveau et vos tripes vous disent de ne pas faire. Encouragée par la rédaction, c’est parti, je me lance, ou plutôt je me laisse tomber. Finalement, on est très vite ralenti par le câble auquel on est rattaché. Plutôt sympa comme expérience, même si la chute (en tout cas la mienne) n’était guère gracieuse. À faire au moins une fois. Et c’est gratuit. Rendez-vous au stand d’Accent Job.