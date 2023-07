Des vaches "à cacao" à Libramont : la foire personnifie la bonne humeur

Pourtant, l’aurore maussade et fraîche du vendredi matin n’incitait pas spécialement le pèlerin à rallier la plus importante Foire agricole de plein air en Europe. Les bouchons annoncés très tôt à la sortie de l’E411 ont rapidement rassuré les exposants sur l’affluence du jour. Et comme chaque vendredi d’inauguration, alors que chacun se posait la sempiternelle question de savoir s’il y avait autant de monde que les autres fois, le bilan de fin de journée apportait la réponse: un vendredi de bonne facture.

Foire de Libramont 2023 ©Mathieu Golinvaux

En cette année préélectorale

L’inauguration officielle a pris la forme d’un débat intéressant sur le thème de la Foire, "L’agriculture, une histoire sans faim ?".

Le président Jean-François Pierard a préféré mettre l’accent sur l’atmosphère conviviale du rassemblement.

Cette première journée a permis aux hommes politiques de s’afficher en cette année préélectorale. Ils n’ont pas manqué de le faire. Et d’adapter leur communication en fonction du public. Les ministres, députés et autres mandataires ont serré des mains, embrassé, accueilli les revendications et promis des réponses, en effectuant leur tour des popotes, notamment à la FUGEA et à la FWA, les deux syndicats agricoles.

Les cultivateurs en ont marre des directives environnementales contraignates qui leur tombent de partout sur le dos, alors que les produits wallons sont de haute qualité et respectent des normes strictes. "Comment voulez-vous envisager l’avenir alors que les règles changent sans cesse ? Nous n’avons aucune ligne directrice claire, nous explique Christian, éleveur et qui se dit déstabilisé et un peu perdu quant à l’orientation à prendre. Difficile d’effectuer un choix stratégique."

Ecouter la parole de l’agriculteur

Si les politiques apprécient y informer, communiquer leur décision, dresser des bilans de leur action, la Foire de Libramont, c’est aussi une immense agora où la parole de l’agriculteur-éleveur prend une valeur augmentée. Pour celui qui sait écouter et agréger les infos, c’est une mine d’or. Puissent les politiques avoir cette sagesse.

Covid ? Quel covid ?

La Foire de Libramont a retrouvé tous ses repères d’avant covid. La dernière édition avait sacrifié certains pans de ses activités et de ses habitudes sur l’autel de la sécurité sanitaire. Aujourd’hui, plus personne ne s’en souvient.

Et c’est tant mieux.