Contrôler la foire de Libramont, un travail colossoal pour l'équipe Vinçotte

Quarante-cinq ans de collaboration avec ce partenaire qui intervient dans de gros événements organisés aux quatre coins de la Belgique. À Libramont, une équipe de Vinçotte est sur le pont depuis de nombreux jours afin de vérifier si tout le champ de foire respecte les normes de sécurité avant l’ouverture officielle de vendredi.

"C’est un travail colossal puisque nous contrôlons l’ensemble des bâtiments, mais également les 700 stands présents sur la foire, explique Bertrand Collard, Team-Lead chez Vinçotte et habitant de Chiny. Nous sommes au travail depuis le mois de janvier car nous avons commencé à vérifier les différents bâtiments comme le LEC, la Halle aux foires ou encore le Walexpo. Ces derniers jours, nous avons la tâche de vérifier toutes les autres structures. En tout, l’équipe est constituée de sept hommes qui ne comptent pas leurs heures".

32 ans d’expérience mais stress permanent

Les tâches de l’équipe sont nombreuses et variées. Vérification de la solidité des structures, des chapiteaux ou encore des tribunes, les hommes n’ont pas le temps de s’ennuyer.

Sans oublier tout le travail de vérification des normes électriques sur les différents stands et dans les bâtiments.

À la foire de Libramont, une majorité des stands sont raccordés à l’électricité, d’autres le sont également au gaz. "Les vérifications électriques se font en parfaite collaboration avec les pompiers souligne Bertrand Collard. À Libramont, le champ de foire ne fonctionne pas avec des groupes électrogènes, mis à part au jumping qui est un peu plus en retrait. Tout a été conçu pour supporter une charge électrique importante. Le site est d’ailleurs équipé de plusieurs cabines hautes tension qui redistribuent le courant à basse tension via un important câblage dans le sol".

On reliait au poteau il y a trente ans

Bertrand Collard est un habitué de la foire puisqu’il fait partie de l’équipe Vinçotte sur l’événement depuis plus de 32 ans. Malgré toute cette expérience, chaque foire représente un nouveau stress.

"Ce stress est permanent car le risque zéro n’existe pas, souligne-t-il. Et puis on est dépendant de la météo ; une grosse pluie ou de gros orages n’est pas bon pour nous. Notre responsabilité est très importante dans ce genre d’événement, il ne faut pas jouer avec ça".

Après toutes ces années sur la foire, Bertrand Collard est bien placé pour constater l’évolution de l’événement à travers le temps. "La foire s’est nettement professionnalisée à tout niveau . L’organisation est nettement plus rodée et solide. Niveau sécurité, ce n’est pas comparable non plus. Avant, on pouvait se permettre de bricoler et c’était bon ainsi, mais c’est impensable maintenant. Au début, j’ai encore connu les raccordements électriques directement au poteau. Et puis il y a trente ans, les routes du champ de foire n’étaient pas comme maintenant. Je ne vous raconte pas ce qu’il se passait en cas de pluie".

Et son métier, a-t-il évolué ? "Oui, bien sûr. Il faut sans cesse s’adapter puisque la législation est continuellement en train de changer" précise-t-il.

L’ouverture de la foire, c’est déjà ce vendredi et ne pensez pas que Bertrand et son équipe vont pouvoir souffler. "Il y a toujours des retardataires qui demandent un accès au courant à la dernière minute. D’autres ont du courant et n’en avaient pas demandé. Nous sommes présents sur place durant les quatre jours de foire, en soutien des électriciens, en cas de souci. En pleine foire, les pics de courant sont énormes et il faut surveiller tout cela en permanence", termine Bertrand Collard.