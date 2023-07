Céline Tellier en marge de la Foire de Libramont: "C’est faux d’opposer agriculture et nature"

Certaines analyses basiques opposent généralement mesures environnementales et agriculture de production: pour la ministre, les mesures à mettre en œuvre sont indispensables à la pérennisation du modèle agricole wallon. "C’est faux d’opposer agriculture et nature. C’est faux de dire qu’en plantant des haies, on va produire moins."

Elle revient ainsi sur le délicat dossier du plan érosion. On l’a compris, l’ensemble du secteur semble s’accorder sur la nécessité de limiter les effets dévastateurs de l’érosion et des coulées de boue. "Quand on perd 1 centimètre de terres arables, on se handicape à court et à moyen termes. Le sol n’est pas une source renouvelable et le vrai enjeu est de garder cette fertilité."

"Wallonie robuste", c’est le thème développé par la ministre pour cette foire, "et c’est un thème qui pourrait être choisi pour les dix prochaines années. Il y a quelques jours, on était encore en pleine sécheresse. On a souvent en tête les inondations de 2021 mais on oublie qu’elles ont succédé à quatre années de sécheresse. " Cette Wallonie robuste doit donc être à même de répondre aux exigences environnementales, "de trouver un équilibre et ne pas se mettre des œillères par rapport aux problématiques". Pour cela, la ministre assure qu’il faut proposer "un accompagnement aux agriculteurs".

Un exemple, c’est le projet Terraé "où on est dans une démarche accompagnatrice pour avoir de nouvelles idées sur les pratiques agricoles et pour faire face aux nouveaux enjeux". Une des clés est notamment de proposer aux groupes d’agriculteurs constitués d’être accompagnés par des conseillers indépendants qui peuvent les orienter, par exemple, sur l’utilisation des produits phytos. "Et ils travaillent sur toute la dimension de la ferme."

Relocalisation alimentaire: "un changement d’échelle"

La démarche de la ministre écolo s’accompagne aussi d’une réflexion sur la relocalisation de l’alimentation et son autonomie. "On a dégagé 45 millions d’euros pour 57 projets d’infrastructures, d’investissements, de mise en place de filière. " Objectif: proposer des outils performants qui permettront, notamment, aux restaurations collectives de se fournir localement. "Il faut sortir du cliché où on va chercher le panier de légumes chez le producteur le week-end. Le projet vise un changement d’échelle et il faut faire en sorte de professionnaliser la filière. On est plus en B2B qu’en B2C."