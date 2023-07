Borsus en marge de la Foire de Libramont: "J’ai pris mes responsabilités" dans le plan érosion

Willy Borsus, ce plan érosion a été très mal perçu et a nécessité une volte-face de votre cabinet et du gouvernement. Comment avoir pu présenter ce plan qui contraignait des milliers d’agriculteurs à rogner sérieusement leurs surfaces agricoles utiles ?

C’est ce qui est étonnant dans ce dossier: la disposition théorique ne posait pas de problème où on intégrait la déclivité des terrains, la longueur de la pente, la localisation… C’est au moment où on a notifié complètement sur le territoire la cartographie qu’on s’en est rendu compte. Il n’y avait pas eu de signaux d’alerte auparavant.

Dès que ces signaux d’alerte ont été exprimés, je me suis engagé à pouvoir faire des propositions. Et puis j’ai pris mes responsabilités en mettant quelque chose sur la table.

La cartographie proposée a été donc été évacuée. Que proposez-vous désormais ?

L’accord de gouvernement a permis de ramener du sens dans ce dossier. Il faut préserver la qualité des sols et lutter contre les coulées de boue. J’ai aussi proposé qu’il y ait un lien avec les Villes et Communes car elles connaissent bien leur territoire.

On fait donc marche arrière dans ce dossier ?

On va travailler sur base du modèle R10-R15 (qui est l’ancien règlement basé sur la pente des terrains). Et on va le compléter avec le soutien d’une équipe de 12 conseillers en érosion qui vont répondre aux situations problématiques. On a proposé à l’Europe que ce R10-R15 amélioré soit d’application jusqu’au 31 décembre 2026.

La solution proposée a soulagé les syndicats agricoles.

En faisant une R10-R15 plus, on veut faire mieux que la majeure partie de l’Europe. Mais ça ne doit pas entraîner des situations inacceptables qui avaient trop d’impacts importants chez les agriculteurs. Les organisations agricoles sont satisfaites qu’une solution ait été trouvée et sont satisfaites de la solution.

La loi du pacte vert européen sur la restauration de la nature sollicite aussi les agriculteurs. En chargeant un peu plus la barque des agriculteurs, peut-on rendre le message compréhensible ?

Ma préoccupation, c’est de garder un équilibre dans l’analyse que l’on a de l’agriculture.

L’agriculture est d’abord nourricière. Dans la période Covid ou dans la guerre en Ukraine, cette mission a été rappelée à ceux qui avaient été distraits. Et ce n’est pas mon cas.

Je rappelle que les prévisions démographiques de l’ONU tablent jusqu’à 9,5 milliards d’individus en 2050.

Rappeler la mission nourricière de l’agriculture me semble un pilier fondamental de tout raisonnement.

L’agriculture doit aussi générer un revenu. Avoir un schéma qui ne l’intègre pas ne tient pas la route.

On doit aussi avoir une agriculture résiliente qui tient compte des enjeux environnementaux et climatiques. On doit le faire d’une façon raisonnée. On ne peut pas prendre des mesures qui vont complètement figer le territoire.

L’accès aux terres reste problématique pour de nombreux agriculteurs. La réforme du bail à ferme devait assouplir le système. Pourtant, une partie du texte a été recalé par la Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle a cassé une disposition et pas la loi en particulier. Les autres dispositions du bail à ferme n’ont pas été mises à mal. L’adaptation du bail à ferme est récente et il est trop tôt pour en faire l’évaluation.

On travaille aussi sur deux nouveaux types de baux: le bail de transmission et le bail de projet. Un certain nombre de propriétaires se détournent du bail à ferme au regard de sa durée. Les deux nouveaux baux auront pour objectif d’amener vers le bail à ferme traditionnel. L’idée est d’encourager les gens qui ont une propriété libre d’occupation à la mettre en location.

Dans la foulée, un mécanisme du droit de préférence va être mis en place lorsqu’un pouvoir public vend un bien. Il y aurait ainsi un droit de préférence au bénéfice de la Région wallonne. La Région pourrait acquérir des terrains lorsqu’une Ville, une Commune, un CPAS cèdent un terrain. L’idée, derrière, c’est de le remettre en location avec un bail à ferme classique. En Wallonie, on estime que, sur les 740 000 hectares de surface agricole utile, il y en a 60 000 détenus par les pouvoirs publics.

La Foire de Libramont débute ce vendredi. On vous y croisera chaque jour ?

J’ai aussi le Grand Prix de Francorchamps dans mes compétences. Il y aura donc un moment où je ne serai pas présent à la Foire. Le changement du calendrier de Formule 1 n’a pas tenu compte de la Foire agricole…