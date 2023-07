Comment Libramont, ses commerçants et ses citoyens vivent-ils vraiment la Foire ?

"C’est une manifestation à échelle internationale et à renommée européenne, lance l’échevin Bernard Jacquemin. C’est clairement un plus pour le tout Libramont ; une petite ville qui organise une manifestation d’une telle ampleur, ce n’est pas commun. Cela permet de faire venir du monde à Libramont et de parler de la commune même si, au fil des ans, tout le monde commence à nous connaître". Et quand on demande à l’échevin si c’est la Foire qui s’adapte à la commune ou le contraire, il est catégorique.

"La commune s’adapte"

"C’est clairement la commune qui s’adapte à la Foire, explique-t-il. Rien qu’en termes de sécurité par exemple, nous sommes obligés de faire des adaptations." Et la sécurité durant la foire, Bernard Jacquemin connaît puisqu’il fait partie du groupe sécurité, au même titre que la bourgmestre Laurence Crucifix, de la police, des urgences ou encore des pompiers.

"Chaque jour, nous avons un briefing à 7 h 30, souligne l’échevin. Durant la journée, nous sommes au courant de tous les incidents sur le champ de foire, du plus basique au plus conséquent. En cas de gros souci, nous pourrions être amenés à gérer un centre de crise." Au-delà de la Foire, Bernard Jacquemin pointe également l’importance de la fête sur la Place communale. "Elle ne cesse de croître, fait-il remarquer. Ce n’est plus une petite fête mais l’une des plus grandes de la province."

Bernard Jacquemin souligne les retombées indéniables de ces quatre jours de Foire sur le monde de l’horeca, les commerces ou encore les gîtes de la région.

L’Amandier affiche complet durant les quatre jours

Situé en plein cœur de Recogne, l’hôtel L’Amandier profite indéniablement de la Foire de Libramont. Durant ces quatre jours, l’établissement affiche d’ailleurs complet. Mais contrairement à ce qu’on pourrait penser, la Foire n’est pas l’événement le plus attendu à l’hôtel. "Cela ne change pas grand-chose pour nous puisque l’établissement tourne à plein régime durant toute l’année, souligne une employée. Mais pendant la Foire, on travaille essentiellement avec les mêmes exposants d’année en année. On peut donc dire que les 70 lits de l’hôtel sont dédiés aux professionnels de la Foire durant ces quatre jours."

Ce qui change également pour les employés, c’est la diminution des va-et-vient en cours de journée. "Durant la Foire, les mouvements se font le matin et en soirée ; durant la journée, c’est relativement calme puisque les gens sont sur le champ de foire", poursuit l’employée.

L’établissement doit-il refuser beaucoup de monde durant ces quatre jours ? "Oui, quand même. Avec les réservations en ligne, on peut voir que tout est complet. Mais beaucoup passent quand même en espérant qu’une chambre se libère."

Notons que durant la Foire, l’hôtel augmente quelque peu ses tarifs. "Durant ces quatre jours, nous avons essentiellement des clients luxembourgeois, allemands, flamands et hollandais", termine l’employée.

Par facilité, la crèche ferme

À la rue de la Fontaine, à quelques mètres d’une entrée qui mène au champ de foire, on retrouve la crèche Aline Bernard. Elle ne ferme ses portes qu’à deux périodes de l’année: entre Noël et Nouvel An, et depuis quelque temps maintenant, durant la Foire. "On a constaté que le nombre d’enfants était en diminution durant cette période-là, souligne une employée. De plus, arriver à la crèche en pleine foire était souvent compliqué en termes de circulation routière. Il fallait également qu’on mette des chaînes afin de garder notre parking pour les parents. Par facilité pour tous, on profite donc de la Foire pour fermer durant quelques jours."

Un bon week-end pour la station-service de Recogne

Idéalement bien située à l’entrée de Libramont, la station-service Esso de Recogne profite également de ces quatre jours de foire. "Mais ce n’est plus du tout ce que nous avons pu connaître par le passé, souligne Frédéric Simon, le gérant. Depuis que des parkings de délestage ont été mis en place en dehors de Libramont, les va-et-vient des véhicules sont moins importants à la station. Malgré cela, ça reste bien évidemment un bon week-end pour nous." Si les milieux de journée sont assez calmes, les matins et soirs de foire sont plus mouvementés. "Le matin, il y a bien sûr le passage des nombreux exposants, poursuit le gérant. En soirée, de nombreuses personnes repassent par la pompe avant de refaire la route. D’ailleurs, je renforce toujours mon équipe le dimanche car la journée est plus chargée."

Avec un flux de véhicules plus important durant ces quatre jours, ne craint-on pas une augmentation des vols de carburant ? "Non, pas spécialement, explique le gérant. Habituellement, nous sommes déjà vigilants en été avec les nombreux touristes. Le personnel fait plus attention aux plaques étrangères et en cas de doute, nous faisons toujours payer à l’avance. Avec l’expérience, on sait à qui on a affaire."

Riverains:le business des parkings

En transformant leur terrain en parking, de nombreux riverains de la Foire profitent également de l’événement pour se faire un peu d’argent. Le sujet est néanmoins très tabou, personne ne souhaitant exposer ce qu’il gagne. En comptant la place à 8 €, on peut comprendre que certains restent discrets sur le business. Tous les propriétaires sont toutefois soumis au même règlement communal et ce, afin d’éviter les débordements. Par exemple, le prix du parking est le même partout et les signalisations sont obligatoires pour tous. Le particulier doit aussi prévoir le matériel nécessaire pour enlever un éventuel véhicule embourbé sur son parking. Ces parkings ne sont pas officiels mais gérés en collaboration entre le particulier, la Commune et la Foire.