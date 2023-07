Pendant la foire, les commerçants libramontois pas forcément ravis

+ Á LIRE | À côté de la foire, la fête de Libramont est un événement majeur pour la survie des clubs sportifs

Malgré ces soucis en période de fin de soldes, la gérante de l’établissement relativise. "La grosse partie des soldes est passée, ce n’est pas dramatique. On arrive toujours à se rattraper début août avec les prix ronds et les ventes couplées."

Un peu plus loin, Françoise Guissart, gérante de l’établissement La Fontaine aux Parfums, est contrainte de fermer son commerce lors de la Foire. "Et il n’y a pas que moi puisque les quatre commerces voisins font de même, précise-t-elle. Nous n’avons pas le choix puisque toutes les places de parking sont prises par les visiteurs de la Foire. Couplé aux nombreux bouchons, on ne voit donc aucun client durant ces quatre jours. Cela fait quinze ans que je suis ici et ça a toujours été ainsi." Cette fermeture "imposée" représente-t-elle un trou pour les finances du commerce ? "Sur une année, non, répond-elle. Mais à l’heure actuelle, une telle fermeture fait mal, surtout que vendredi et samedi sont les deux jours les plus importants de la semaine."

"Il faut pouvoir faire avec"

Interrogé à ce sujet, Alain Baggen, le président de l’association des commerçants de Libramont, réagit. "En tant que président, je n’ai jamais été interpellé à ce sujet, souligne-t-il. Je n’ai jamais eu de retour négatif des commerçants en rapport avec la Foire. J’imagine donc que les personnes mécontentes représentent une minorité. Quand on s’installe à Libramont, on sait que la plus grande manifestation est la Foire agricole. Si on peut être surpris la première année, il est important de pouvoir s’adapter par la suite. Celle-ci est importante pour la commune et ne représente que quatre jours de chamboulement, il faut pouvoir donc faire avec."

Dans son commerce La Pause Chocolat Thé, Alain Baggen profite justement de la Foire pour donner congé à son personnel. "Ça intéresse beaucoup de monde d’être en congé à cette période et ça permet au personnel de profiter de l’événement, souligne-t-il. Toutes les communes sont, au moins une fois sur l’année, impactées par un gros événement. "