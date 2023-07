À coté de la foire, la fête de Libramont est un événement majeur pour la survie des clubs sportifs

"Ce que nous gagnons lors de ces quatre jours de foire représente un tiers de nos recettes de l’année, souligne la présidente Marie Lahaye. Pour nous, c’est donc clairement un moment très attendu. D’ailleurs, durant le Covid, nous avons remarqué que le manque était là et que tout devenait plus compliqué dans la gestion quotidienne. C’est donc un événement majeur dans la survie de notre club". Sans cet apport financier, le club devrait sans doute revoir à la baisse le nombre d’équipes de jeunes, la rémunération de ses entraîneurs ou encore l’achat de matériel.

Difficulté pour trouver des bénévoles

Un peu plus loin dans Libramont, au club de football, on est clairement sur la même longueur d’onde que le club de basket. "La foire, c’est notre plus grosse rentrée d’argent, notre meilleur sponsor, souligne le président Bernard Jacquemin. Sans cela, on n’arriverait pas à joindre les deux bouts. C’est donc une nécessité d’être présent".

Si les deux clubs sportifs libramontois sont d’accord sur l’importance de la foire dans leur budget annuel, ils le sont également sur la difficulté à trouver des bénévoles lors de ces quatre jours.

"Cela devient extrêmement compliqué d’année en année, explique Marie Lahaye. Chez nous, cela fait plus de deux mois qu’on recherche et à quelques jours de la foire, nous avons encore des trous à boucher. Et c’est encore pire depuis le Covid. Les gens ne prennent plus le temps de s’investir ou n’ont simplement plus envie de le faire". Au football, Bernard Jacquemin déplore malheureusement les mêmes difficultés.