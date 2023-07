Julien, Valentine et Louise, de Halma, s’entraînent pour présenter Blanchette à la Foire (vidéo)

Cette passion de l’agriculture, ancrée dans la famille depuis des générations, n’est pas près de s’estomper. Pierre a déjà su transmettre sa passion à ses cinq enfants qui, pour la plupart, donnent déjà un sacré coup de main à leur paternel. Valérie Tourneur, son épouse, a quant à elle toujours su jongler entre la vie à la ferme et l’éducation des enfants.

Ce samedi, trois des enfants du couple seront sous le feu des projecteurs: ils vont participer au concours des jeunes éleveurs de Blanc-Bleu-Belge.

Entre stress et entraînement quotidien

Julien, le cadet de 6 ans, sera accompagné de ses deux sœurs Valentine et Louise, âgées respectivement de 10 et 12 ans. Ensemble, ils vont présenter Blanchette, leur jeune veau né le 26 novembre dernier. Afin d’être prêt pour ce grand rendez-vous, les préparatifs vont bon train depuis quelques semaines.

"Depuis une quinzaine de jours, nous répétons quotidiennement, explique Laure, 15 ans, la sœur aînée de la fratrie. J’aide mes frères et sœurs car j’ai déjà participé à ce concours les années précédentes. Il faut préparer le veau à être obéissant et calme, à le faire marcher correctement et à le laver".

"Nos vacances, c’est la Foire !"

Les enfants sont-ils stressés face au concours qui approche ? "Oui, évidemment, répondent-ils . Il va y avoir du monde. Ça va être impressionnant. Mais on est content de participer, c’est valorisant pour nous".

Il est important de le souligner que les enfants n’ont nullement été poussés par leurs parents pour participer à un tel concours. "Les obliger n’aurait aucun sens. C’est vraiment une demande qui vient de leur part, confie leur maman, Valérie. Nous avons cependant toujours eu l’envie et la volonté de transmettre les valeurs agricoles à nos enfants".

Avec cinq enfants et la vie quotidienne d’une ferme à côté, les journées de la famille sont bien remplies. "La Foire de Libramont, c’est nos vacances à nous, sourit Valérie. C’est le seul moment où on décompresse un peu. Gérer une ferme, ce n’est pas une vie comme les autres. C’est du 24h/24, sept jours sur sept".

Éleveur de Blanc-Bleu-Belge, Pierre Dambly élève également des laitières. Sont-ils inquiets de l’avenir quand on sait que les gens mangent de moins en moins de viande ? "Actuellement, on retrouve dans les grandes surfaces des viandes très chères qui viennent de l’étranger, répond Valérie Tourneur. Les gens les consomment, pensant que parce que c’est cher, c’est meilleur. Pourtant, en Belgique, on est soumis à de nombreux tests et la qualité est donc au rendez-vous. Mais ça va ! Pour le moment, nous arrivons toujours bien à écouler nos productions".