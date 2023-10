Au volant de sa Ferrari, le Monégasque a devancé de 13 centièmes la McLaren de Lando Norris et d'un souffle de plus la Mercedes de Lewis Hamilton.

En pole il y a douze mois, Carlos Sainz a dû cette fois se contenter du quatrième temps sur la 2e monoplace rouge, la Mercedes de George Russell complétant le Top 5.

Et quid de Max Verstappen ? En tête de la hiérarchie pour 5 millièmes, le pilote Red Bull a vu son meilleur temps annulé pour non respect des limites de la piste.

Le triple champion du monde échoue donc au 6e rang à un peu plus de trois dixièmes, devant les Alpine de Pierre Gasly et Esteban Ocon, la seconde RB19 d'un Sergio Pérez toujours en difficulté lors de l'exercice du tour lancé et la McLaren d'Oscar Piastri moins inspiré cette fois que son équipier.

Pour la première fois de la saison, Fernando Alonso n'a pas atteint la Q3. L'Espagnol a même échoué en Q1. Le pilote Aston s'élancera seulement 17e du GP du Texas ce dimanche à 21h chez nous, tandis que devant son public Logan Sargeant fermera une nouvelle fois la marche aux commandes de sa Williams.

Pour rappel, une course sprint aura lieu ce soir à partir de minuit.