Quand le sport est l’otage du terrorisme : retour sur six épisodes noirs de l’histoire

La prise d’otages lors des Jeux olympiques 1972 de Munich

La première terrible mise en œuvre du terrorisme qui choisit la médiatisation d’un événement sportif pour la démonstration de son macabre combat, en mondovision. Lors des Jeux olympiques 1972 de Munich, huit “feddayins” (“ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie” en arabe) de Septembre noir, émanation de l’organisation palestinienne Fatah qui a déjà plusieurs attentats à son actif en Allemagne, pénètrent dans le pavillon où réside la délégation d’Israël, pour un raid vengeur. Ils tuent deux athlètes et en prennent neuf en otage. Ils exigent la libération de plus de 230 de leurs “camarades”, détenus en Israël. Faute de négociations concluantes, la prise d’otages s’achève par un assaut confus de la police allemande, sur la base aérienne de Fürstenfeldbruck. Elle tourne au fiasco. L’opération coûte la vie à tous les otages, à cinq terroristes et à un policier allemand. Malgré tout, les Jeux olympiques continuent…

Des événements vieux de 51 ans mais qui, à l’aune de l’embrasement actuel du Proche Orient, semblent malheureusement tellement actuels…

L’attentat contre l’équipe nationale du Togo en 2010

Le 8 janvier 2010, à deux jours de l’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations, l’équipe nationale de football du Togo se prépare en Angola avant son match face au Ghana. Son bus est pris pour cible près de la frontière avec le Congo. Une attaque revendiquée par les Forces de libération de l’État du Cabinda (FLEC), qui exigent l’autonomie de cette enclave du nord de l’Angola. Le chauffeur du bus et deux membres de la délégation sont tués, et neuf personnes, dont deux joueurs, sont blessés. Les Éperviers se retirent de la Can, qui a finalement lieu, à quinze équipes au lieu de seize, et qui sera remportée par l’Égypte.

Des membres de l'équipe nationale du Togo durant les funérailles de Stanislas Ocloo, tué en Angola lors de la Can. ©EPA

Des bombes explosent lors du Marathon de Boston 2013

Le lundi 15 avril 2013, lors de la 117e édition du Marathon de Boston, aux États-Unis, deux bombes artisanales, cachées près de la ligne d’arrivée, explosent à quelques secondes d’intervalle, tuant trois personnes, et en blessant 264 autres. Les frères Djokhar et Tamerlan Tsarnaev, jeunes Américains musulmans d’origine tchétchène fascinés par Al-Qaïda, veulent “tuer des Américains pour les punir de tuer des musulmans ailleurs dans le monde”. Après quatre jours de chasse à l’homme, Djokhar est arrêté, son aîné est abattu.

Le Marathon de Boston 2013 a tourné au drame. ©AP

Le Stade de France en 2015, premières explosions d’une nuit d’horreur

Lors du funeste soir parisien du 13 novembre 2015, les premières attaques des terroristes islamistes se sont produites autour du Stade de France, à Saint-Denis, où se déroule la rencontre de football France – Allemagne. Trois kamikazes, déposés en voiture par Salah Abdeslam peu avant le coup d’envoi, se font exploser autour de l’enceinte, faisant un mort et 63 blessés. Les premiers attentats suicides d’une nuit d’horreur, puisque d’autres commandos vont mitrailler ensuite des terrasses parisiennes, et attaquer la salle de spectacles du Bataclan. Des attentats revendiqués par l’organisation terroriste État islamique (Daech).

Le chaos au Stade de France, le 13 novembre 2015. ©AFP

Le car du Borussia Dortmund visé en 2017

Le 11 avril 2017, trois bombes explosent au passage du bus des footballeurs du Borussia Dortmund sur le chemin de leur hôtel au Signal Iduna Park, avant un quart de finale aller de la Ligue des champions face à l’AS Monaco, ne faisant heureusement que deux blessés légers. Le match est reporté de vingt-quatre heures. Des lettres de revendication évoquent l’État islamique, mais l’auteur est en fait un Germano-Russe de 27 ans, Serguei Wenergold, et ses motivations sont mercantiles : il espérait faire baisser l’action boursière du club, et gagner ainsi jusqu’à 570 000 € !

Les vitres du bus du Borussia brisées après plusieurs explosions avant le match contre Monaco, le 11 avril 2017 à Dortmund. ©dpa/AFP

Explosion sur le Dakar en 2021

Le 30 décembre 2021, à Djeddah, en Arabie saoudite, deux jours avant le départ d’un Dakar qui a changé de continent notamment à cause de menaces terroristes (le célèbre rallye-raid de 2008 qui devait passer en Mauritanie avait été annulé suite aux menaces d’Al-Qaida…), un véhicule de l’écurie française Sodicars Racing avec six personnes à son bord, dont le pilote Philippe Boutron, explose. L'” engin explosif improvisé” ne fait heureusement que des blessés. Cet attentat n’a jamais été revendiqué et l’enquête saoudienne pour “tentative d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste” n’a rien donné.