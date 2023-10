“Stupide”, “aberrant”, “insensé” : Obelgix et les supporters des Diables Rouges dézinguent la Coupe du monde sur trois continents de la FIFA

La décision prise par la toute-puissante Fifa est pourtant entérinée : la Coupe du Monde 2030 sera bel et bien organisée dans six pays (Argentine-Espagne-Paraguay-Portugal-Maroc-Uruguay), eux-mêmes répartis sur trois continents (Afrique, Amérique et Europe). Si le gros des matches aura lieu dans le triplet Espagne-Portugal-Maroc, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay auront l’honneur d’accueillir les trois premiers matches de la compétition, pour marquer les 100 ans de la Coupe du Monde, organisée pour la première fois en Uruguay.

Les présidents des fédérations uruguayenne, paragauyenne et argentine de football et le président de la Conmebol se sont félicités de la décision de la Fifa. Mais tous n'arborent pas le même sourire. ©AFP or licensors

Si l’on peut saluer l’idée de marquer le coup pour cet anniversaire, un tel événement réparti sur trois continents ne peut que générer d’importants problèmes logistiques (jet-lag des équipes qui devront jouer en Amérique du Sud, déplacements aériens à l’heure de la lutte contre le dérèglement climatique, différences de saison et donc de températures dans les deux hémisphères…) pour les différentes nations qualifiées pour la grand-messe du football.

Pour les supporters également. Potentiellement, les Diables Rouges pourraient jouer en Amérique du Sud, en Espagne, au Portugal et au Maroc. Ceux qui voudraient les suivre devraient donc faire près de 30.000 kilomètres. “Si une telle Coupe du Monde peut apporter une belle vitrine à ces six pays, c’est un non-sens total à l’heure où l’on nous bassine avec notre empreinte carbone et qu’on nous dit de moins polluer, de moins consommer, de moins voyager, peste Fabian Zoccolo, gestionnaire de The Army of Devils, un groupe de supporters rebecquois. Pour nous, supporters, ce sera extrêmement compliqué sur le plan financier et organisationnel. Voire tout simplement impossible pour la majorité des supporters.”

Sans doute l’un des plus notables des supporters des Diables, Nicolas Dardenne, alias Obelgix, confirme. “Ce sera extrêmement complexe, dit-il. Une Coupe du Monde sur trois continents, c’est aberrant. La Coupe du Monde, ça a toujours été organisé sur un seul continent. Sur le plan logistique et écologique, c’est une ineptie de changer de formule.”

Obelgix n’est cependant pas surpris par la décision. “Cela va dans la continuité de la stupidité d’une Fifa dont l’intérêt premier n’est pas sportif mais pécuniaire. Elle se contrefiche de ce que cela peut impliquer en termes de coûts pour les supporters qu’elle prend pour des vaches à lait. La Fifa veut satisfaire un grand nombre de pays – qui ont sans doute fait un intense lobbying auprès d’elle – mais cela se fait en total irrespect des supporters. Que deux pays s’allient car ils n’ont pas les moyens, seuls, d’organiser une Coupe du Monde, je peux comprendre. Mais pas six !”

Nicolas Dardenne, alias Obelgix, déplore la décision de la Fifa d'organiser une Coupe du Monde sur trois continents. ©BELGA

Pour la très grande majorité, disperser les matches à travers la planète retirera à la Coupe du Monde son charme habituel. “On l’a vu pour l’Euro 2020 (NDLR : reporté en 2021 pour cause de pandémie mondiale), la ferveur populaire n’était pas vraiment au rendez-vous”, commente Fabian Zoccolo.

L’UEFA avait en effet organisé la compétition dans onze villes européennes différentes. “On est donc allé à Saint-Pétersbourg, à Copenhague, à Séville, à Munich. Il n’y avait pas cette atmosphère particulière, cette ambiance spéciale que l’on ressent quand il n’y a qu’un seul pays hôte. Quand une Coupe du Monde est organisée dans un seul pays, on peut croiser et sympathiser avec des supporters de nations contre laquelle la Belgique ne jouera même pas. C’est ça qui est beau : ce mélange de culture qui fait du football une grande fête populaire durant un mois. Or, disperser les supporters dans six pays, cela fait perdre tout son charme à l’événement. Il n’y aura pas cette même ferveur populaire.”

Et Yannick Collinet de poursuivre : “Une Coupe du Monde ou un Euro, c’est aussi un prétexte pour voyager, découvrir des cultures différentes. Quand on va dans un même pays durant trois semaines, on le découvre, on le visite. En 2030, ce ne sera pas possible si on doit jouer en Uruguay, puis trois jours plus tard en Espagne et encore trois jours après au Maroc.”