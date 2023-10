Elias Cobbaut revient au Lotto Park avec Malines : “J’étais une des têtes de Turc à Anderlecht”

Elias, votre barbe doit faire peur aux attaquants ?

”Ce n’est pas mon objectif principal. (rires) En réalité, je l’avais entièrement rasée il y a quelques mois. À la demande de ma compagne, qui voulait revoir le beau petit visage de l’époque où on s’était rencontré. Mais cela ne ressemblait à rien. Même elle le disait. Je me suis dit : 'Je ne la rase plus jamais.'”

En parlant de votre compagne, elle a failli faire capoter votre retour à Malines.

”Pas à ce point-là. Mais c’est vrai qu’elle était tellement contente, qu’elle a envoyé des messages WhatsApp à des proches pour dire que j’étais sur le point de revenir à Malines. Alors que je n’avais pas encore signé ni passé mes tests médicaux. La nouvelle s’est ensuite propagée très vite avant que ce ne soit officiel.”

Il paraît que votre cousin fait partie du noyau dur de Malines ?

”Oui, Ken Cobbaut est le capo du kop du KV. C’est le chauve derrière le but, qui est toujours torse nu. Quand on va manger un bout à deux, il me raconte des histoires du grand Malines des années '80. Il était à Strasbourg pour la finale de la Coupe d’Europe qu’on a gagnée contre l’Ajax en 1988. Moi, je n’étais pas encore né. Le premier match auquel j’ai assisté à l’extérieur était en 2005 (il avait 7 ans), en D3 : Cappellen - Malines (3-2). Le match d’après, on était champion. Je suis un vrai fan. Quand ils ont réalisé la promotion en 2019 au Beerschot (NdlR : quand il était joueur d’Anderlecht), j’ai participé à l’envahissement du terrain.”

Vous revenez en prêt, alors que vous aviez déclaré que vous aviez marre de la Belgique, en partant à Parme en 2021.

”Parme m’a fait comprendre que c’était mieux que je parte. Sinon, j’aurais eu une saison compliquée au niveau mental. Plusieurs clubs étaient intéressés, en Belgique et à l’étranger, mais j’ai dit à mon agent que je ne voulais revenir qu’à Malines. C’est vrai qu’en 2021, j’avais une mauvaise image en Belgique. Je lisais trop ce qu’on disait à mon sujet dans les médias et sur les réseaux sociaux.”

Cobbaut l'assure: il n'en veut pas à Kompany. ©Photo News

Vous vous sentiez comme la tête de Turc à Anderlecht.

”Anderlecht traversait une période difficile quand j’y étais, même si cela a encore été pire par après. Il fallait des têtes de Turc et j’en faisais partie. Mais croyez-moi ou pas : je me suis amusé, pendant ces trois années au Sporting. Les résultats n’étaient pas bons, mais j’ai joué avec des grands noms.”

Le plus grand était Kompany. C’est lui qui vous a fait partir.

”Je ne lui en veux pas. Il a été transparent avec moi. J’apprécie les gens qui vous disent les choses en face. Pendant la préparation de la saison 2021-2022, Anderlecht avait transféré Hoedt. Et Delcroix était titulaire. J’ai demandé un entretien avec Kompany et j’ai compris qu’il ne compterait pas sur moi.”

Parce que vous n’étiez pas assez bon à la relance ?

”J’ai aussi des qualités footballistiques. Pour rappel : je jouais sur le flanc gauche lors de mes premiers matchs à Anderlecht, sous Hein Vanhaezebrouck. On avait 9 sur 9 et on avait marqué 11 buts en trois matchs, jusqu’au moment où je me suis blessé à Charleroi.”

Le montant de votre transfert (3 millions) ne vous a pas paralysé ?

”Non. À l’heure actuelle, 3 millions, ce n’est plus autant que ça. Et entre parenthèses, Anderlecht a récupéré ses trois millions, vu que c’est ce que Parme lui a payé.”

À un certain moment, Michael Verschueren a déclaré que vous ne partiriez pas pour une somme inférieure à 10 millions.

”C’était sans doute pour augmenter ma valeur marchande. (rires) Mais avec du recul, je n’ai pas été si dramatique que cela. Quand je n’étais pas blessé, j’étais souvent dans l’équipe (NdlR : 43 matchs comme titulaire, 11 comme réserviste).”

Cobbaut a tout joué lors de sa première saison à Parme et s'est blessé au début de la seconde. ©LaPresse

Comment jugez-vous votre aventure à Parme avec laquelle vous avez terminé 12e et 4e en D2 ?

”Beaucoup de gens sous-estiment le niveau de la Serie A. Les joueurs italiens me disaient que c’est plus difficile de jouer en Serie B qu’en Serie A. En D2, on joue un football très fermé. Regardez les résultats : 0-1, 1-1, 1-0, 0-0. L’accent est sur la défense. J’ai eu un coach qui ne travaillait que l’aspect défensif. À la longue, je me disais : ‘Ce n’est pas le moment de faire autre chose ?’”

Vous n’étiez pas heureux à Parme ?

”La première saison, j’étais le joueur avec le plus de temps de jeu. Mais j’ai été opéré deux fois du ménisque au début de la seconde saison. Et alors, le temps n’avance pas. Après un certain moment, on ne sait plus quoi faire. Après l’entraînement, on rentre chez soi, on joue à la PlayStation, on dort un peu jusqu’à 19 heures, on mange un bout, on regarde le foot à la télé et on va dormir. J’avais un pincement au cœur en voyant mes potes en Belgique aller au resto et s’amuser.”

On mange encore mieux en Italie, Elias.

”Je sais, mais on ne sert que des pâtes. Ce n’est pas bon pour un joueur de foot de ne manger que des hydrates de carbone. Ce n’est pas évident de trouver un endroit où on a une simple salade. Et les restaurants n’ouvrent leurs portes qu’à 20h30, ce qui n’est pas l’idéal. Au début, j’ai pris du poids.”

À 45 ans, Buffon impressionnait encore Cobbaut. ©IPA MilestoneMedia/PA Images

On se doit de vous poser une question que tout le monde vous pose : comment était-ce de partager le vestiaire avec un monument comme Gianluigi Buffon ?

”J’avais vraiment un bon contact avec lui. Quand je suis arrivé et que j’ai dit que je venais de Malines, il m’a aussitôt parlé des matchs européens contre l’Atalanta (NdlR : 1-2 et 2-1 pour Malines en demi-finale de la Coupe d’Europe en 1988), de Preud’homme et de Lei Clijsters. Il me parlait avec un mélange d’italien et du français qu’il avait appris au PSG.”

Il était encore bon à 45 ans ?

”C’était encore une bête avec une énorme faim de jouer et il dégageait un charisme incroyable. Sur sa ligne, il était encore exceptionnel. Quand on devait courir à l’entraînement, il n’était plus parmi les premiers, mais c’était un plaisir de l’avoir derrière soi en match. Quand une icône comme Buffon vous fait un compliment, ça donne un boost.”

Il savait construire de derrière, comme les gardiens modernes ?

”C’est un gardien d’une autre génération. Il ne prenait donc pas beaucoup de risques.”

Il y a une vidéo qui circule où il gagne au jeu pierre-feuille-ciseaux. Vous étiez dans son équipe.

(Rires) "Le matin des matchs, on jouait à des jeux, comme pierre-feuille-ciseaux. Là aussi, il voulait tout gagner. Si vous regardez bien la vidéo, vous verrez qu’il a attendu longtemps avant de faire le geste papier' pour battre son cinquième adversaire.”

Vous êtes encore en contact avec lui ?

”Je lui ai envoyé un message pour le féliciter avec son nouveau job de team manager en équipe nationale d’Italie. Il m’a aussitôt remercié. Ça m’a fait plaisir.”

Ce n’est pas un pas en arrière de revenir en Belgique ?

”C’est peut-être votre avis, mais je ne le partage pas. Quand j’avais 16 ans, mon grand rêve était de jouer en équipe A de Malines. Entre-temps, j’ai joué à Anderlecht et en Italie. Ceci est une nouvelle étape.”

Vous voulez redevenir Diable ?

”Je me souviens qu’on avait critiqué ma sélection contre Chypre en 2019. On disait que je devais cette sélectin aux bons contacts entre Anderlecht et la Fédération. Mais j’ai fait un bon match contre Chypre (6-1). Martinez m’a encore repris dans sa présélection quand j’étais à Parme. Maintenant, je ne pense pas aux Diables. Priorité à Malines.”

Vous êtes prêt pour le duel avec Dolberg ?

”Vous êtes sûr que c’est lui qui va jouer et pas Vazquez, après ses deux buts à Eupen ? Ce sera un match spécial contre mon ex-club. J’aimerais qu’on puisse parler de 'Cobbaut' après le match, que ce soit via un but ou via un assist. Mais avant tout, je préfère les trois points.”

Vous vous souvenez de votre précédente visite à Anderlecht avec Malines ?

”Oui, 2-2 en 2018. Ganvoula avait marqué deux fois pour Anderlecht. Il venait de Malines mais avait quand même fêté son but avec un salto devant le kop de Malines… Des choses pareilles, je ne les oublie pas.”