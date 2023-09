Best of foot local : un ancien Diable démissionne de son poste de T1, une carte rouge ridicule et une victoire 0-16 !

1. Un ancien Diable démissionne

Si Gregory Dufer était parvenu à sauver Amay deux fois de rang de la descente, le T1 mosan a décidé ce lundi matin de démissionner de son poste. En cause, les mauvais résultats de ce début de saison et, surtout, un conflit en interne avec un dirigeant qui aurait critiqué violemment un de ses joueurs.

2. Le carton du week-end

Marchin survole en ce début de championnat en P4 liégeoise. L’équipe de Jean-François Nossin est taillée pour le titre, et sa victoire 0-16 à Couthuin B reste impressionnante ! À noter les 7 buts inscrits par Del Conte qui prouve que malgré les années qui passent, l’attaquant reste un solide profil.

3. Une carte rouge ridicule

Certes, Verlaine a le potentiel pour jouer la tête en D2 ACFF. Cependant, il va falloir que les hommes de Lachhab se calment. Déjà réduits à dix la semaine dernière suite à l’exclusion de Camara, les Verts ont mordu la poussière 0-3 contre Ganshoren après une nouvelle exclusion précoce. Et pour cause : déjà averti, Bonemme passe sa frustration sur l’arbitre en l’insultant d'” arbitre de merde”. Suffisant évidemment pour recevoir un second bristol jaune.

4. Dégoûté du football

En P4G liégeoise, Eric Heuse a sans doute eu les mots forts du week-end. L’entraîneur de Waimes-Faymonville B a vu l’équipe adverse s’imposer pour la première fois de la saison, et ça ne lui apparemment pas plu. “Jalhay B et mon équipe m’ont dégoûté du football”. Au point, d’ailleurs, de demander une réunion d’urgence avec son comité.

5. Un an plus tard

En P3B, les Bulles ont mis fin à une série de plus d’un an. Mais quelle série ? Et bien, il aura fallu attendre plus d’un an pour voir l’équipe de Dylan Keyngnaert remporter une rencontre. Ici, contre Sainte-Marie-sur-Semois sur un score très spectaculaire de 3-5 !

6. Il joue à 16 ans et 5 jours

En termes de précocité, Sam Grandhenry vient de probablement battre tous les records. Né le 12 septembre 2007, le jeune médian a disputé à 16 ans et 5 jours sa première rencontre officielle chez les adultes. Malgré cela, il aura tout de même vu son équipe Templiers/Nandrin B mordre la poussière dans les dernières secondes de jeu face à Warnant B. “Vu son potentiel, on va très vite en entendre à nouveau parler”, souligne son entraîneur André Jamers.