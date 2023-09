Best of foot local : un joueur refuse de sortir et fait arrêter le match, la chaleur provoque un malaise chez un joueur et une pause boisson polémique

1. Match arrêté à Ouffet – Amay

Alors qu’ils étaient proches de prendre leurs premiers points de la saison, les Amaytois ont peut-être perdu gros en P2A liégeoise. À la 87eminute, le marquoir indique 0-1 en faveur des visiteurs. Mais tout va basculer quand Skander Mouhli laisse un peu traîner le pied dans un contact avec le portier local. L’attaquant se voit logiquement jauni pour la deuxième fois.

Le hic, ce dernier reste au sol, visiblement blessé et refuse de sortir malgré les injonctions de l’arbitre. Le soigneur d’Amay arrive sur le terrain et après de longues minutes, se voit lui aussi exclure. Mais courroucé par les nombreuses minutes qui s’écoulent, l’arbitre décide tout simplement d’arrêter la rencontre ! “J’estime que reprendre le match avec un joueur qui reste au sol n’était pas possible d’autant plus qu’il me menaçait”, souligne d’ailleurs l’arbitre.

2. Une pause problématique

Si Chevetogne – Biesme s’est terminé sur un score de 1 partout, les discussions auront été vives autour… d’une pause boisson. L’équipe visiteuse estimant que l’arbitre n’avait pas prévenu les entraîneurs avant la rencontre, malgré les énormes chaleurs. “Quand je note la réaction de certains, j’estime que je n’ai pas la même vision du football. Je prépare mon équipe, c’est certain, mais pas en y mettant une pression inutile. L’arbitre est là pour faire respecter les lois qui régissent cette discipline”, regrette le T1 local, Michaël Desille.

3. Geoffrey Ciamarra victime d’un malaise

Geoffrey Ciamarra, joueur de Habay-la-Vieille, a été emmené en ambulance ce dimanche après le match à Meix-devant-Virton. Après la rencontre, le joueur habaysien a été victime d’un léger malaise dans le vestiaire. Par mesure de précaution, il a été emmené en ambulance, conscient, à l’hôpital d’Arlon.

Heureusement, les nouvelles sont rassurantes mais le débat sur l’obligation de jouer avec de telles chaleurs pourrait faire à nouveau son apparition.

4. Une remontée incroyable en D3 ACFF

Mené 4-1 à un quart d’heure du coup de sifflet final, Verviers est revenu du diable Vauvert en D3 ACFF pour finalement s’imposer à la 92e face à l’Union B. Un succès improbable, construit entre autres via un triplé d’Yilmaz. Nous avons eu le mérite de ne rien lâcher alors que nous étions largement menés et qu’il ne restait plus beaucoup de temps à jouer. Non seulement, nous sommes parvenus à égaliser mais nous avons continué sur cette lancée pour arracher trois points très précieux”, souligne Christophe Kinet, l’entraîneur verviétois.

5. Un succès improbable

Face à Harzé, équipe habituée à jouer le tour final, La Minerie B a réalisé un véritable exploit, avec un carton 7-2 ! Calogero Esposito, l’attaquant local, s’est d’ailleurs distingué d’un magnifique triplé dont lui seul, ou presque, a le secret.

6. Deux longues minutes à Verlaine

En D2 ACFF, Verlaine avait pourtant tout en main à l’issue de la première mi-temps contre Rebecq en menant facilement 2-0. Mais entre la 47e et la 49e, les Verlainois ont failli tout perdre. D’abord, Morias réduit l’écart en faveur des visiteurs, puis Camara, le jeune verlainois, se fait exclure pratiquement sur la phase d’après, avant de voir Rebecq égaliser 40 secondes plus tard via un autobut de Bonemme.