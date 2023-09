Passionnés de triathlon, deux anciens cyclistes pros étaient au départ du Mondial Ironman ce dimanche, à Nice. Laurent Jalabert et Alex Vinokourov s’alignaient dans leur catégorie d’âge respective, à savoir 55-59 ans pour Jaja et 50-54 ans pour Vino. Et ils s’en sont tous deux remarquablement sortis puisqu’ils ont été sacrés !