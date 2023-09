Grand Prix Cycliste de Québec: Arnaud De Lie remporte sa première victoire sur le WorldTour au bout d'un long sprint (vidéo)

Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) a chuté à 54 kilomètres du terme, et il a réintégré le peloton 10 kilomètres plus tard, alors que les fuyards étaient repris. Vansevenant a dû abandonner la course à 36 kilomètres de l'arrivée, alors que certains coureurs sortaient pour passer en tête au sommet de la Côte des Glacis.

Benoît Cosnefroy a tenté une attaque solitaire dans les 4 derniers kilomètres, mais le groupe est revenu sur lui pour disputer le sprint. Arnaud De Lie est sorti de l'arrière pour s'imposer de manière impériale, célébrant sa victoire les bras vers le ciel en mémoire de Tijl De Decker, avant de pousser un cri de rage.

Avec la 17e victoire de sa carrière, la première en WorldTour, le Taureau de Lescheret succède au palmarès au Français Benoît Cosnefroy, vainqueur en 2022. Philippe Gilbert avait gagné l'édition 2011, tandis que Greg Van Avermaet a terminé quatre fois 2e (2012, 2016, 2017, 2018) et deux fois 3e (2013, 2019).

Dimanche se déroulera le Grand Prix Cycliste de Montréal (WorldTour), l'autre étape du diptyque canadien. Van Avermaet l'a remporté deux fois (2016 et 2019), après Tim Wellens en 2015.