UTMB 2023: Jim Walmsley offre un premier succès masculin aux États-Unis

S’il s’agit d’un meilleur temps que celui de Kilian Jornet voici un an, le parcours de l’édition 2023 a dû être légèrement modifié.

Une course parfaitement gérée

Contrairement à sa réputation, Jim Walmsley est parti de façon relativement prudente, laissant la tête de course après le départ à Chamonix vendredi à 18h à son compatriote Zach Miller, 2e à l’arrivée. Ce n’est que samedi matin, après 15h de course, que l’Américain a haussé le rythme pour refaire rapidement son retard et gérer parfaitement sa fin de course. Soit un scénario inverse à ce qu’il avait vécu à plusieurs reprises par le passé.

Il s’agissait de la 5e participation à l’UTMB de Jim Walmsley qui, jusqu’ici, n’avait vu que deux fois l’arrivée (avec une 5e place en 2017 et une 4e en 2022).

”Je me sens dans un état terrible, et je pense que ça va durer quelque temps encore. Ce fut super dur. Zach (Miller, 2e) m’a poussé dans mes limites”, a-t-il confié sur la ligne d’arrivée. “Je me suis senti super bien, plus fort que lors des éditions précédentes. J’ai essayé de rester dans les temps des trois derniers temps de référence. Je savais que si je parvenais à faire ça, il y avait de fortes chances que la victoire soit au bout. Ce fut le cas.”

Derrière les Américains Walmsley et Miller, le Français Germain Grangier complète le podium et emmène un quintet de Français avec, dans l’ordre, Mathieu Blanchard, Ludovic Pommeret, Thivaut Garrivier et Arthur Joyeux Bouillon.

Abandon de Guillaume Deneffe

Du côté des Belges, la course de Guillaume Deneffe, 15e en 2022 et auteur du meilleur résultat belge sur cette épreuve, était très attendue. Dans le top 30 tout au long de la nuit, il a dû renoncer au ravitaillement de La Fouly (113e km).

Troisième succès sur l’UTMB pour Courtney Dauwalter

Chez les dames, Courtney Dauwalter va décrocher un 3e succès sur l’UTMB, pour un doublé US. Si certains l’attendaient dans le top 10 après sa 7e place voici deux ans à Chamonix, l’Américaine “se contente” cette fois du top 25 après une saison riche et longue, qui l’aura vu remporter également la Western States et la Hardrock 100. Tout simplement exceptionnel.

Les faits essentiels de la fin de course

13h00 : Passé au ravitaillement de La Flégère en tête, il ne reste plus que 7 km de descente à Jim Walmsley pour valider un succès qui ne peut plus lui échapper désormais.

12h00 : Le fait de la matinée côté belge est l’arrêt de Guillaume Deneffe, après 113 km de course à La Fouly. Christophe Grifgnée, 111e, est le premier belge au classement. Devant, Jim Walmsley a pris les commandes vers 10h, après avoir haussé le rythme pour refaire son retard avec Zach Miller. Derrière, un quintet français composé de Germain Grangier, Ludovic Pommeret, Mathieu Blanchard, Thibaut Garrivier et Arthur Joyeux Bouillon. Chez les femmes, Courtney Dauwalter, 24e au général, file vers son 3e succès à Chamonix

9h30 : L’Américaine Courtney Dauwalter, 34e au général à 9h30 ce samedi, survole la course féminine. Chez les hommes, la course est plus serrée. L’Américain Zach Miller était devant à l’aube, suivi par son compatriote Jim Walmsley et le Français Germain Grangier. Les Français Arthur Joyeux Bouillon, Mathieu Blanchard, Ludovic Pommeret (auteur d’une belle remontée) et Thibaut Garrivier suivent. Durant la nuit, Tom Evans, vainqueur de la dernière Western States, et Benãt Marmissolle, deux candidats aux premières places, ont abandonné. Du côté belge, Guillaume Deneffe, 15e en 2022 (meilleure perf belge de l’histoire sur l’UTMB) reste dans sa course. Au lever du jour, il naviguait aux alentours de la 30e position.