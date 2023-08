L’appel de Mourinho et Chelsea qui baisse sa garde : les dessous de l’intérêt de l’AS Roma pour Romelu Lukaku

Selon plusieurs médias italiens, dont la Gazzetta dello Sport, l’AS Roma est l’équipe la mieux armée pour le sortir de son marasme. Le quotidien rose assure même que Chelsea serait prêt à accepter de baisser ses exigences. “Les travaux sont en cours pour un prêt avec option d’achat et un salaire partagé entre les deux clubs”.

Une information très étonnante lorsque l’on sait que les Blues ne voulaient entendre parler que d’un transfert sec de 40 millions d’euros. C’est d’ailleurs pour cela que les pourparlers avec la Vieille Dame avaient été aussi compliqués. Les Londoniens ne voulaient payer que 20 millions d’euros en plus de Dusan Vlahovic tandis que les Italiens en espéraient le double. Ce qui avait mené à la fin des discussions.

Mourinho déterminant autant que Dan Friedkin

Visiblement, la direction anglaise aurait changé son fusil d’épaule. Comment expliquer un tel revirement de situation ? Déjà, Dan Friedkin, le nouveau propriétaire de l’AS Roma, a contacté personnellement Todd Boehly. Les deux hommes d’affaires américains se sont bien entendus et ont trouvé un terrain d’entente. “Les Giallorossi travaillent depuis quelques jours à l’abri des projecteurs. Mais les feux se sont allumés et ils s’ouvrent largement sur le géant belge. Ce qui semblait impossible ou presque, ne l’est plus aujourd’hui. Chelsea a en effet ouvert la possibilité d’envoyer Romelu Lukaku en prêt à l’AS Rome.”

Autre élément à prendre en compte : la volonté de José Mourinho. Le Portugais connaît parfaitement Big Rom' pour l’avoir dirigé à deux reprises lors de ses passages à Chelsea et Manchester United. “L’entraîneur de la Roma est déjà entré en matière en appelant personnellement Romelu et en lui présentant un projet ambitieux. Associé à Dybala, Lukaku porterait l’attaque de la ville éternelle et le club serait compétitif avec des objectifs très élevés.”

Des informations qui ont été confirmées par le grand manitou des transferts, Fabrizio Romano. “La Roma a pris contact avec Chelsea pour ouvrir les négociations pour Romelu Lukaku”, commence-t-il sur Twitter. “C’est un premier contact formel entre les clubs. Les Blues sont ouverts à le laisser partir en prêt jusqu’en juin. Les différents termes du contrat doivent encore être discutés avant l’accord final de l’attaquant.”

Une nouvelle association entre Mourinho et le Belge de 30 ans pourrait faire des étincelles. Le Special One, qui a remporté la Conférence League lors de sa première saison, a toujours bien aimé les joueurs revanchards. Cela tombe bien, Big Rom' va vouloir faire taire beaucoup de critiques qui ne l’ont pas lâché dans la Botte.

En conférence de presse, le Mou n’a pas souhaité faire de commentaires sur les transferts entrants. “Un accord avec Lukaku ?”, questionne-t-il. “Il est difficile pour moi de faire des commentaires sur Azmoun, car il n’a pas encore signé. Imaginez sur Lukaku qui est un joueur de Chelsea…” Avant de glisser une phrase loin d’être anodine : “Cependant, les dirigeants m’ont dit que l’on signerait un attaquant de plus après l’officialisation de Serdar Azmoun. Cela me rend très heureux.”

À Chelsea, Lukaku pèse lourd avec un salaire estimé à 12 millions d’euros par saison. L’AS Roma ne peut pas se permettre de payer des émoluments aussi conséquents. Les différentes parties devront donc s’entendre pour parvenir à un accord. Comme expliqué au début de l’article, l’affaire n’est pas encore conclue… mais tout semble réuni pour que Big Rom' trouve enfin une porte de sortie.