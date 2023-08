Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, son ancien entraîneur, Simone Inzaghi, n’a pas esquivé la question au sujet du Diable rouge. “Je le remercie pour ce qu’il nous a donné l’année passée. Je l’ai voulu de toutes mes forces et je l’aurais encore voulu avec nous cette saison, je suis désolé pour la façon dont cela s’est terminé, il a choisi une autre voie”.

Avant de poursuivre. “Les quatre attaquants dont je dispose évoluent bien, les deux nouveaux, Thuram et Arnautovic, sont de grand calibre et ils doivent nous assurer les buts plantés par Lukaku et Dzeko la saison passée”.

Le finaliste de la dernière Ligue des Champions débute son aventure en Serie A ce samedi à 20h45 face à Monza.