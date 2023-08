Depuis le mois de novembre 2022, Kindermans servait son préavis à Anderlecht. Le président Wouter Vandenhaute et lui n’étaient pas sur la même longueur d’onde. Kindermans est un des derniers rescapés de l’ancien Anderlecht. Il a été le patron de l’école des jeunes à Anderlecht pendant presque 19 ans. Son équipe a formé des joueurs comme Kompany, Lukaku, Tielemans, Dendoncker et Doku, qui sont partis pour des dizaines de millions.

Anderlecht veut travailler de façon plus moderne et cela créait des tensions entre Vandenhaute et Kindermans. Son gros salaire était également un point de rupture. Anderlecht aurait quand même voulu le garder à bord, mais à des conditions inférieures.

Kindermans ne devient pas le patron de l’école des jeunes de l’Antwerp, mais il va travailler en étroite collaboration avec le patron actuel Steven Smet. Vu la percée d’Arthur Vermeeren, le président Gheysens a compris que l’école des jeunes est d’une importance capitale.