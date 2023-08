Ce sont pas moins de 420 chevaux issus de 20 nations qui feront le déplacement pour cette dix-huitième édition, du jamais vu. Et parmi eux, certains des meilleurs cavaliers du monde seront présents.

Dans le cadre de la compétition CCI4* S, sera organisé le Championnat de Belgique des cavaliers seniors. En 2022, c’est Tine Magnus et son cheval Champagne Pia Z qui sont montés sur la première marche du podium détrônant ainsi Lara de Liedekerke qui détenait le titre depuis 5 ans.

Coupe des nations

Arville a la chance et le privilège d’organiser une manche de la Coupe des Nations 2023. Il s’agit d’une compétition officielle organisée par la Fédération Equestre Internationale qui se court par équipe de quatre athlètes et qui récompense la meilleure nation sur un niveau 4 étoiles. La manifestation accueillera la huitième des dix manches que compose la Coupe des Nations dont la finale se court en octobre à Boekelo aux Pays-Bas. L’enjeu sera de taille et promet de grands moments de sport puisque les Belges sont actuellement en tête du circuit et qu’ils jouent leur ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Du 17 au 20 août 2023, le magnifique domaine du Château d’Arville ouvrira ses portes au public et aux sportifs de haut niveau pour un week-end dédié aux chevaux et à la nature. Organisé à Gesves, en région namuroise, le Concours d’Arville fait partie des plus belles compétitions au monde et reçoit chaque année des milliers de visiteurs venus profiter du spectacle, balader en famille ou découvrir cet incroyable parc de verdure à deux pas de la capitale wallonne.

Créé en 2006, le Concours Complet d’Arville a gravi les échelons petit à petit et fait maintenant partie des incontournables sur l’échiquier européen. Chaque année les cavaliers les plus titrés au monde font le déplacement à l’occasion de cet évènement.

Dans le domaine du château d’Arville

Véritable joyau du patrimoine architectural privé de Wallonie, le Château d’Arville ouvre les portes de son domaine à plus de 10.000 visiteurs chaque année. En famille, entre amis ou avec votre compagnon à quatre pattes, le parc du Château d’Arville est un havre de paix au cœur de la nature qu’il vous faut venir découvrir à tout prix.

Programme

Samedi = cross-country 2*, jumping 3* et 4*

Dimanche = jumping 2*, cross-country 3* et 4*

En pratique

PASS week-end : 10€ (gratuit -12 ans)

ADRESSE : Chemin d’Arville, 28 – 5340 Faulx-Lez-Tombes (Gesves)