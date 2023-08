Futsal: Rachid Lamalam est libre et recherche un nouveau club

A 30 ans, Rachid Lamalam affiche plus de 13 ans de haut niveau, entre la D1 et la D2. Il est passé par Lodelinsart, le Cosmos Manage, Young'z Farciennes ou encore Morlanwelz. "Je cherche un challenge entre la D1 et la D2, de préférence à l'Union. Mais si une belle opportunité se profile à la Ligue, je suis disponible."

J.De.