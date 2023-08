Troisième victoire pour Antoine Nanni au jogging de Baileux

Au moment du départ, pas de pluie et une température agréable pour courir. Et étonnemment le parcours, quoique un peu « casse-pattes », n'était pas si boueux que ça.

Figurant autrefois dans le challenge Guérit (dont la dernière édition a eu lieu l'an dernier), la course était cette fois reprise dans le Mémorial Delobbe.

L'absence de Nicolas Baïolet, retenu par une course cycliste internationale, redistribuait les cartes. Et c'est Antoine Nanni qui en a pleinement profité. « Une victoire pas évidente, raconte-t-il. Bastien Wolf et moi avons couru à bloc de bout en bout à la régulière et on s'est départagé dans les 200 derniers mètres. »

Victorieux de la première manche à Pesche (la Printanière des Poires), village d'où il est originaire, et de la troisième à Petite-Chapelle, Antoine a aussi terminé deuxième à Cul-des-Sarts, à Brûly-de-Couvin et au Ry de Rome à Petigny, à chaque fois derrière Baïolet, mais aussi troisième au jogging des Leus à Frasnes. « Au classement général je dois être deuxième, loin derrière Nicolas. Par contre au classement des seniors je suis pour l'instant premier mais vu qu'il manque encore une course à Bastien pour atteindre le minimum de huit courses rien n'est joué ! »

Comme à Pesche et Petite-Chapelle il a donc devancé son ami des années d'études de kiné. Bastien ne nous en voudra pas si on le surnomme le « Poulidor du Mémorial Delobbe » : c'est en effet la sixième fois qu'il termine en deuxième position (Pesche, Petite-Chapelle, Frasnes, Petigny, Brûly-de-Pesche et donc Baileux). « Cela risque d'être serré entre Bastien et moi pour le classement des séniors étant donné qu'il a été très régulier, poursuit Antoine. J'ai certes gagné trois courses mais il était quelques secondes derrière alors qu'à chaque fois qu'il a été devant moi j'étais un peu plus distancé. Ça promet pour la suite. Sinon il y a le classement en duo dans lequel lui et moi sommes loin devant. »

Patricia Windal et Coline De Pestel lauréates

Chez les dames, Patricia Windal a obtenu une belle victoire devant Coralie Naveau. Sur la courte distance, Julien Cresson a poursuivi sur sa lancée des courses précédentes (premier au Bunker de Brûly-de-Pesche et à la Petignolaise, deuxième à la Corrida de Chimay et à Vergnies) alors que Coline De Pestel, troisième il y a quelques jours à Vergnies dans une course remportée par sa soeur Sarah, est cette fois la lauréate !

Geoffroy BRUYR

Résultats

11 km

HOMMES : 1. Antoine Nanni 41'23, 2. Bastien Wolf 41'26, 3. Jonathan Nicolas 44'19.

FEMMES : 1. Patricia Windal 51'29, 2. Coralie Naveau 53'40, 3. Sarah De Pestel 55'11.

6.2 km

HOMMES : 1. Julien Cresson 23'46, 2. Johnny Dewever 23'56, 3. Corentin Gondry 24'18.

FEMMES: 1. Coline De Pestel 34'05, 2. Zoé Baïolet 34'23, 3. Anne-Sophie Diez 35'52.

Classements complets : www.goaltiming.be