Trail de la Hulle : Morren et Dewandre, amis et vainqueurs (photos et vidéo)

Le trail de la Hulle a attiré les joggeurs.

Par rapport à l’an dernier, les parcours sont inversés, pour le plus grand plaisir des participants. Au lieu de terminer par une longue portion de halage, ils débutent par cette dernière, histoire d’effiler au maximum le peloton avant d’attaquer les choses sérieuses. Sur le 8 kilomètres, la victoire revient au triathlon du TCA, Gilles Ancion. “On part rapidement à trois, et après la première difficulté, celui qui est en tête s’arrête et décide d’attendre sa compagne. Je me retrouve donc tout seul. Un 8 bornes, pour préparer les triathlons et travailler la vitesse, c’est le top. En plus, le trail permet de récupérer en descente et de faire un peu d’intensité en montée”, commente le vainqueur. Chez les dames, l’athlète néerlandophone, Ellen Van Leeuwen, se montre la plus rapide, devant la première locale, Nadège Giaux.

Les photos des 13 et 26 km.

En pleine préparation pour les Championnats d’Europe de triathlon longue distance sur route fin août, et les Championnats du Monde d’Xterra en septembre, Boris Rolin remet un premier dossard sur un trail après 3 ans. Mathieu Piron ne pourra rien faire face à lieu et le laissera filer vers la victoire. “J’ai toujours beaucoup aimé le trail, mais c’est vrai que je me suis plutôt orienté vers la route ces dernières années. L’objectif est surtout de remettre le pied à l’étrier avant Molveno en septembre”, raconte Boris. Comme la semaine dernière au Trail des Vues Dinantaises, la Française Perrine Boulenger ne fait qu’une bouchée de ses “copines”. “Je passe les copines vers le 3 ou 4e kilomètre et je ne suis ensuite plus rattrapée. C’est une épreuve bien sympa, qui me fait découvrir une jolie région que je ne connais absolument pas”, ajoute la gagnante.

Sur le 26 kilomètres, les deux amis et partenaires d’entraînement inséparables, Jérémy Morren et Adrien Dewandre, franchissent la ligne ensemble, avec une confortable avance sur Julien Charlier. “Le tracé est chouette, la balisage top et le dénivelé fait piquer un peu les cuissots, juste comme il faut”, commentent les “Sangliers lustinois”. Jeune papa depuis à peine deux semaines, Jérémy a quant à lui eu le sentiment de courir un ultra sur ce 26 kilomètres, après des nuits assez difficiles. Erreurs de parcours, fautes de distraction, les athlètes féminines jouent au yoyo et au final, c’est Amélie Van Caekenberghe qui l’emporte.

Amandine Gilson

Les résultats

Classements du 8 kilomètres

HOMMES

1. Ancion Gilles 00:30:45

2. Pire Maxime 00:31:26

3. Bodart Sylvain 00:32:33

4. Degimbe Raphael 00:33:19

5. Herman David 00:33:26

FEMMES

10. Van Leeuwen Ellen 00:37:00

15. Giaux Nadege 00:39:08

25. Cobbaert Héloïse 00:41:51

27. Couvreur Vanille 00:42:02

30. Marlier Alizee 00:43:21

Classements du 13 kilomètres

HOMMES

1. Rolin Boris 00:54:53

2. Piron Mathieu 00:55:29

3. Delobbe Pierre 00:56:16

4. Ankaert Joffrey 00:58:58

5. De Wilde Luka 01:01:16

FEMMES

12. Boulenger Perrine 01:03:39

17. Dancette Elodie 01:04:24

20. Mathieu Aicha 01:04:36

34. Vanderlinden Julie 01:14:01

45. Jouniaux Françoise 01:17:33

Classements du 26 kilomètres

HOMMES

1. Dewandre Adrien 01:52:51

2. Morren Jérémy 01:52:51

3. Charlier Julien 02:01:30

4. Ringas Mads 02:04:25

5. Givron Regis 02:06:05

FEMMES

36. Van Caekenberghe Amélie 02:27:48

38. Rubbers Eléonore 02:28:55

66. Beaussart Laura 02:36:30

68. Mahin Jennifer 02:38:54

76. Patris Perrine 02:41:43