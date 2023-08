Corrida d’Yvoir : un Nathan peut en cacher un autre

Le départ est commun, est rapidement, Valentin Grégoire, aligné sur la petite distance, prend les commandes. Derrière, les deux Nathan, Lindekens et de Bilderling, sont en chasse patate. Bien que meilleur que son partenaire de course, Nathan Lindekens lâche un peu du lest dans le second tour et le laisse filer. Au terme des deux tours, Valentin Grégoire s’impose. “Après deux semaines d’arrêt, je démarre en tête et m’impose avec une minute d’avance à domicile, sur un parcours vraiment plat et très peu de dénivelé”, commente Valentin. Le podium est complété par Audric Delhauteur et le traileur, Florent Lomba. Dans le classement féminin, Florence goffinet termine avec une confortable avance sur Yasmina Matmour et Leelou Flemal.

Lors du troisième et du quatrième tour, Nathan de Bilderling parvient à garder la pôle position, sans jamais être rattrapé. “Après le second tour partagé avec Valentin, je me retrouve tout seul, et je continue sur ma lancée pour les deux tours restants. Mention spéciale pour le fléchage, parfait, malgré mes soucis de vue”, sourit Nathan qui s’est montré aussi rapide sur la course que lors de l’afond du podium. Nathan Lindekens se contente de la seconde place, devant un autre gaillard, Romain Haquenne. Dans le classement féminin, Alice Herin se retrouve largement en tête. Elle franchit la ligne d’arrivée avec plus de trois minutes d’avance sur Mieke De Wilde et sept minutes sur Caroline Liégeois. “Je suis assez contente de cette première place. Partie prudemment lors du premier tour, je profite de bonnes sensations pour accélérer progressivement et surtout dans le dernier tour. Je n’ai pas vu beaucoup les autres athlètes féminines, hormis Florence, au début de l’épreuve, inscrite sur le 5 kilomètres”, clôture Alice.

Amandine Gilson

Les résultats

Classements du 5 kilomètres

HOMMES

1. Valentin Gregoire 00:18:16

2. Delhauteur Audric 00:19:03

3. Lomba Florent 00:19:04

4. Haulot Arthur 00:19:49

5. Bonjean Pierre 00:20:51

FEMMES

17. Goffinet Florence 00:22:32

27. Matmour Yasmina 00:24:07

36. Flemal Leelou 00:26:18

38. Devillers Patricia 00:26:33

41. Spilliaert Isabelle 00:27:08

Classements du 10 kilomètres

HOMMES

1. de Bilderling Nathan 00:36:29

2. Lindekens Nathan 00:37:35

3. Haquenne Romain 00:38:13

4. Quinet Marc 00:39:18

5. Etienne Fabrice 00:39:45

FEMMES

13. Herin Alice 00:43:22

24. De Wilde Mieke 00:46:48

30. Liegeois Caroline 00:50:37

48. Degeye Perrine 00:57:34

50. Tihon Benedicte 00:57:53