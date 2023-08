À la suite d'un pénalty de Chebbak stoppé par Perez Jaramillo, la joueuse d'Anderlecht Ouzraoui Diki a plongé sur le rebond pour offrir à Lahmari l'ouverture du score sur un plateau (45e+4). Les Marocaines ont tenu bon pour conquérir la deuxième victoire de leur histoire au Mondial et revenir à égalité de points (6), mais derrière leurs adversaires du jour.

Le sort du Maroc n'était pas entériné cependant, à l'issue de la rencontre, puisque l'Allemagne pouvait toujours lui barrer la route des huitièmes de finale en cas de victoire contre la Corée du Sud. Les joueuses regroupées sur le terrain autour d'un téléphone ont pu assister en direct aux derniers instants de la rencontre, et la délivrance est venue quand l'arbitre a scellé le match nul (1-1) entre les deux équipes, officialisant la qualification du Maroc et l'élimination de l'Allemagne.

La Mannschaft, qui avait humilié les Lionnes de l'Atlas en ouverture (6-0), n'a pas rempli sa mission contre une équipe qui n'avait pas encore pris le moindre point. Les Coréennes ont inscrit leur unique but de la compétition via Cho So-Hyun (6e), et Popp leur a répondu pour l'Allemagne avant le repos (42e). Le but de Brand (56e) a été refusé pour hors-jeu et l'Allemagne n'a jamais réussi à faire la différence nécessaire pour sortir de sa poule. Elle termine donc 3e avec 4 points, devant la Corée (1 point).

La Colombie, qui a terminé 1re, affrontera en huitième de finale la Jamaïque. Le Maroc jouera quant à lui contre la France.